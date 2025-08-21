Toroczkai László: Nem Schadl György volt a végrehajtói maffia csúcsán, hanem egy miniszter

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke nemrég Magyar Péter fórumán járt, ahol belengette, hogy jövő héten olyan, a végrehajtó maffiával kapcsolatos ügyet érintő bizonyítékot fognak nyilvánosságra hozni, amely „megrendíti a kormányt”.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, hogy a YouTube-csatornáján teszik közzé a bizonyítékait, amelyek elmondása szerint hangfelvételek. Toroczkai állítása szerint nem a végrehajtói kar bíróság előtt álló, korábbi vezetője, Schadl György volt a végrehajtói maffia feje.

Nem ők voltak a csúcson. Amit mi meg fogunk mutatni, az egy miniszter, egy kormánytag

– mondta Toroczkai, de azt nem árulta el, hogy jelenleg is a kormány tagja-e az illető. Azt ígérte, két héten belül elárulja, kiről van szó.

Megnevezett azonban egy személyt, aki állítása szerint ezzel a miniszterrel kapcsolatban állt:

Bohács Zsoltot, aki korábban ötszörös kenu világbajnok volt, 2010-2014 között pedig a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő.

Toroczkai azt mondta, állítását hangfelvétellel tudja igazolni, Bohács ellen pedig feljelentést tett. Azt ugyanakkor szintén nem konkretizálta, hogy milyen ügyben. Az érintettségéről annyit mondott, hogy „ugyanúgy adták-vették 20 millió forintokért a végrehajtói helyeket”.

A nyomozati anyagban Toroczkai szerint egyáltalán nem szerepelnek azok a szálak, amelyeket feltártak.

Forrásairól elárulta, hogy végrehajtók segítik a munkájukat.