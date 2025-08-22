mellár tamásvisszalépés
Nem indul Mellár Tamás 2026-ban, a Tisza javára lép vissza

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 08. 22. 12:24
Eldöntöttem, hogy nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson, és szavazóimat arra kérem, a Tisza Párt jelöltjét támogassák szavazataikkal a rendszerváltás érdekében

– nyilatkozta a Magyar Hangnak Mellár Tamás független országgyűlési képviselő.

A közgazdászprofesszor szerint nem szabad megosztani a szavazatokat az ellenzéki oldalon, és meggyőződése, hogy csak akkor sikerülhet leváltani a jelenlegi kormányt, ha egyetlen nagy tömb lép fel a Fidesz-KDNP tandemmel szemben, és erre a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van.

A közgazdászprofesszor a jelenlegi és az előző választási ciklusban is egyéni képviselőként nyert a Baranya 1-es egyéni országgyűlési választókerületben.

