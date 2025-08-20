kapu tiborfarkas bertalanmagyar szent istván rendaugusztus 20
Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Magyar Szent István Rendet

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 08. 20. 12:23
Kapu Tibor és Farkas Bertalan kutatóűrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában – számolt be az MTI.

A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket – emelte ki az államfő.

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.

Kapu Tibor, aki nemrég bő két hetet töltött a világűrben, a napokban tért haza Magyarországra, az erről szóló galériánkat itt tekinthetik meg.

