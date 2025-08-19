drogsziget fesztiváltaxis
A Sziget fesztiválra érkező turistáknak adott el drogot egy taxis

2025. 08. 19. 07:55
A BRFK kábítószer-bűnözés elleni nyomozói 2025. augusztus 7-én a Sziget Fesztiválon fogtak el kábítószer birtoklása miatt három brit állampolgárságú férfit. A széles körű adatgyűjtések során a nyomozók látókörébe került egy 38 éves magyar férfi, aki a gyanú szerint a taxijában adta el a kábítószereket – MDMA-t és kokaint – a három férfinek. A rendelkezésre álló adatok szerint a taxisként dolgozó díler az autójából rendszeresen árult drogot Budapesten, jellemzően a belvárosban – írja a police.hu.

A 38 éves férfit a budapesti nyomozók a VI. kerületben, egy parkolóban fogták el. A kábítószergyorsteszt kokainra pozitív eredményt hozott.

A nyomozók az autóban végrehajtott kutatás során egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 578 ezer forintot foglaltak le. Az egyenruhások a férfi otthonát is átkutatták, ahol további 824 ezer forintot foglaltak le.

A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd – őrizetbe vétele mellett – kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

