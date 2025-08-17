Magyar Péter levelet írt a budapesti orosz nagykövetnek

Szerda délután az MTI kritikátlanul közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményét, amely arról szólt, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar kicsikarni Magyarországon, amit Ukrajna közbenjárásával kíván elérni.

Magyar Péter, a Tisza elnöke nem sokkal ezután közölte, hogy azonnali magyarázatot követel Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából és milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe.

A budapesti orosz nagykövetnek írt levelét vasárnap délután posztolta a Facebookjára. Ebben leírja, hogy az augusztus 13-án kiadott nyilvános közlemény név szerint említi őt és a pártját, ami szerinte „elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba”. „Teljesen alaptalanul azt állítja, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednének, hogy én legyek Magyarország következő miniszterelnöke, és e célból »anyagi, média- és lobbierőforrásokat« mozgósítanak” – írja Magyar, aki szerint egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: „a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását”.

Úgy folytatta:

Hivatalosan tiltakozom az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által tett kijelentések és azok hivatalos, illetve állami csatornákon való terjesztése ellen.

Haladéktalan és nyilvános magyarázatot kérek az Oroszországi Föderáció Nagykövetségétől a fent említett közlemény jóváhagyásával, céljával és szándékolt hatásával kapcsolatban.”

Emellett egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszország tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető, beleértve a dezinformációs kampányokat, kiberműveleteket vagy a politikai szereplők és állampolgárok megfélemlítését.

Kérem, hogy tiltakozásomat késedelem nélkül továbbítsa kormányának, és e levélre mielőbb küldjön írásos választ vagy személyesen tájékoztasson kormánya álláspontjáról

– zárta sorait Magyar.