Kigyulladt egy autóbusz Érdnél

Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – közölte az Útinform. A 4-es km-nél az oltás idejére megállították a forgalmat.

Csak csütörtökön ez már a harmadik eset volt, hogy kigyulladt egy autóbusz. Napközben két BKV-autóbusz is kigyulladt a XII. kerületben, szerdán pedig az V. kerületben, a lángok akkor átterjedtek egy lakatlan épületre is. A tűzesetek miatt Karácsony Gergely főpolgármester azonnali vizsgálatot rendelt el.