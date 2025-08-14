kigyulladt buszérdm7m0
Belföld

Kigyulladt egy autóbusz Érdnél

Olvasónk
24.hu
2025. 08. 14. 19:40
Olvasónk

Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – közölte az Útinform. A 4-es km-nél az oltás idejére megállították a forgalmat.

Csak csütörtökön ez már a harmadik eset volt, hogy kigyulladt egy autóbusz. Napközben két BKV-autóbusz is kigyulladt a XII. kerületben, szerdán pedig az V. kerületben, a lángok akkor átterjedtek egy lakatlan épületre is. A tűzesetek miatt Karácsony Gergely főpolgármester azonnali vizsgálatot rendelt el.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kandász Andrea reagált Gáspár Győző állítására: „Szó sincs szerelmi kötelékről!”
Botulizmus: így válhat halálossá egy szendvics
Kálnoki Kis Attila: Zsákutcába úszott Shane Tusuppal az Egerszegi-utódnak kikiáltott Jackl Vivien
A 92 éves Vitray Tamásnak nemrég azt mondta az orvosa, hogy a biológiai életkora legfeljebb 60-65 év
Lemondták a Margaret Island és ByeAlex koncertjét az augusztus 20-i állami ünnepségre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik