Így reagált Karácsony arra, hogy két nap alatt két busz gyulladt ki Budapesten

Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek

– állapította meg Karácsony Gergely főpolgármester, miután szerdán és csütörtökön is kigyulladt egy-egy busz a fővárosban. A városvezető a közösségi médiában hangsúlyozta: 2022 óta nem volt példa ilyesmire, és szerinte a mostani esetek azonnali vizsgálatot igényelnek.

Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére

– közölte anélkül, hogy részletezte volna, hogy milyen vizsgálatot fognak folytatni az ügyben. A főpolgármester egyúttal megígérte: mindent megtesznek azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten.

Szerdán nap közben a Belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán gyulladt ki egy BKV-busz, amely teljesen kiégett, sőt a tűz átterjedt egy lakatlan épület homlokzatára is. Csütörtökön reggel a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél történt hasonló.

A történtekre reagálva Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője sérelmezte, hogy a főpolgármester az ügyben még nem szólalt meg.