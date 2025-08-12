fitalaokmagyar pétersulyok tamásüzenet
Belföld

„Szerencsére Petőfi Sándornak nem tudott ilyen magvas gondolatokat üzenni a borsófőzelékek TikTok királya” – Magyar Péter is reagált Sulyok Tamás posztjára

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 08. 12. 13:32
Farkas Norbert / 24.hu

Szerencsére Petőfi Sándornak és Mansfeld Péternek még nem tudott ilyen magvas gondolatokat üzenni a borsófőzelékek TikTok királya – írja Magyar Péter Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás a mocskosfideszező fiataloknak üzent.

Majd Magyar leírta, hogy szerinte mikor lenne igazi köztársasági elnök Sulyok:

  • „ha hasonló bátorsággal üzenne az állami egészségügyet, a közlekedést, a gazdaságot és az oktatást szétverő maffia kormánynak?!”
  • „ha megszólalna és kiállna a szülés közben Székesfehérváron megalázott édesanyák mellett?!”
  • „ha felszólítaná a nőverés szakértőjével szövetkező miniszterelnököt, hogy ne rabolják szét a választásokig a nemzeti vagyon még megmaradt elemeit (kastélyokat, minisztériumi épületeket)?!”

Török Gábor is reagált Sulyok posztjára, ő azt a kérdést tette fel, hogy: „Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?”

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Készüljön, két napig leállás lesz az MVM-nél
Részleteket közölt a rendőrség az Árpád hídi autós verekedésről
Molnár Anikó hamar ráunt a diszkótulajdonosi létre, meg is vált a szórakozóhelyétől
„Széttárt lábakkal, méhszáj vizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel” – újabb esettel folytatódik a székesfehérvári kórházthriller
Sulyok Tamás a mocskosfideszező fiataloknak: Kiáltásotok üzenet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik