„Szerencsére Petőfi Sándornak nem tudott ilyen magvas gondolatokat üzenni a borsófőzelékek TikTok királya” – Magyar Péter is reagált Sulyok Tamás posztjára

Szerencsére Petőfi Sándornak és Mansfeld Péternek még nem tudott ilyen magvas gondolatokat üzenni a borsófőzelékek TikTok királya – írja Magyar Péter Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás a mocskosfideszező fiataloknak üzent.
Majd Magyar leírta, hogy szerinte mikor lenne igazi köztársasági elnök Sulyok:
- „ha hasonló bátorsággal üzenne az állami egészségügyet, a közlekedést, a gazdaságot és az oktatást szétverő maffia kormánynak?!”
- „ha megszólalna és kiállna a szülés közben Székesfehérváron megalázott édesanyák mellett?!”
- „ha felszólítaná a nőverés szakértőjével szövetkező miniszterelnököt, hogy ne rabolják szét a választásokig a nemzeti vagyon még megmaradt elemeit (kastélyokat, minisztériumi épületeket)?!”
Török Gábor is reagált Sulyok posztjára, ő azt a kérdést tette fel, hogy: „Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?”