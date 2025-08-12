Feljelentette az óbudai önkormányzat a férfit, aki nemrég a kutyáival fenyegette a rendőröket a Mocsárosdűlőn

Feljelentést tett az óbudai önkormányzat a Mocsáros útjait illegálisan eltorlaszoló személy ellen – írja bejegyzésében Kiss László polgármester.

Júliusban a fővárosi önkormányzat több munkatársa, végrehajtók és a rendőrség is megjelent annál a III. kerületi tanyánál, amelynek a gazdája június közepén az Óbudai Mocsárosban négy hektár védett gyepet lekaszált. A területet az RTL Híradó szerint autóval meg sem lehetett közelíteni, mert valaki követ hordott az útra, ezért gyalog mentek be a tanyához. Amikor odaértek, a gazda azt mondta, hogy az összes kutyát elengedi és a marhái is szabadon lesznek, és aki vállalja, az menjen be. A módszer bevált, senki sem mert bemenni.

Az ott élő gazda az RTL-nek azt állította, hogy a kilakoltatás jogtalan, van egy érvényes bérleti szerződése. A Fővárosi Önkormányzat szerint ez nem igaz, sem bérleti, sem semmilyen használatra vonatkozó szerződése nincs. A területet évtizedekkel ezelőtt kisajátították, a családnak pedig kártalanításként kiutaltak egy tanácsi lakást. Ennek ellenére továbbra is illegálisan ott élnek és tartják az állataikat – közölte korábban a főváros.

Ez az az ember, aki lekaszálta a védett szöcskefaj, a magyar tarsza lakhelyéül szolgáló 4 hektárnyi területet, ezzel felbecsülhetetlen természeti kárt okozva. Három úttorlaszt emelt a kerületi önkormányzat kezelésében lévő utakra, egyenként kb. 4 köbméternyi veszélyes hulladék lerakásával. Ez a tett nemcsak törvénytelen, de veszélyes is, hiszen az útzárak miatt sem a tűzoltók, sem a mentők nem tudtak volna behajtani a területre

– áll a polgármester bejegyzésében.