A nap legfontosabb hírei – 2025.08.12.

Varga Jennifer / 24.hu
Orbán Viktor előadásán a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban 2025. július 2-án.
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 12. 21:10
Végrehajtást indított 444.hu a külügyminisztérium ellen, mert a bíróság ítélete ellenére közadatokat tartanak vissza
Dopeman megházasodott
Halálra gázoltak egy 9 éves biciklis kislányt Sátoraljaújhelyen
„Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?” – írta Török Gábor Sulyok Tamás posztjáról
Orbán Viktort megint fapadoson szúrták ki
