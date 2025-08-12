- “Fix, hogy nem igaz. Hacsak nem egy súlyos idiótával nézünk szembe” – Mondta Bayer Zsolt az apáról, aki leírta, hogy vajúdás közben szerelő ment be a szobába
- Orbán Viktor: Oroszország ezt a háborút megnyerte
- Magyar Péter: Orbán családjának egy tagja állt a kegyelmi ügy mögött
- Orbán Viktor Hatvanpusztáról: Kérdezzék meg a tulajdonost!
- „Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?” – írta Török Gábor Sulyok Tamás posztjáról
- Van-e okunk bármit remélni az alaszkai csúcstól? – azt a szakértőt kérdeztük, aki már tárgyalt Putyinnal
- Trump kikérte Orbán véleményét arról, Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot
- Utolsó vacsorával és drag queen-tündérrel búcsúzott a Sziget
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.12.
Varga Jennifer / 24.hu
Orbán Viktor előadásán a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban 2025. július 2-án.
Varga Jennifer / 24.hu
