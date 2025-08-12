“Fix, hogy nem igaz. Hacsak nem egy súlyos idiótával nézünk szemben” – Mondta Bayer Zsolt az apáról, aki leírta, hogy vajúdás közben szerelő ment be a szobába

Akinek éppen gyereke születik, hacsak nem súlyos elmebeteg, az biztos, hogy a gyerek születése után, nemhogy a Magyar Péternek, senkinek… megszületik az ember gyereke, akkor ott vagy, egy földöntúli boldogságban leledzel, és az egész világ megszűnik. Látod magad előtt? Megszületett a gyerek, minden rendben, jól vagy drágám, akkor elszaladok és írok egy kommentet. Tesó, ilyen nincs. Induljunk el innen. Ilyen nincs. A kiindulópont már fix, hogy nem igaz. Hacsak nem egy súlyos idiótával nézünk szemben.

– mondta Bayer Zsolt a legutóbbi Harcosok Órájában, amiről a Redditre került ki egy részlet. A Fidesz új műsorában arról beszélgettek, hogy vasárnap Magyar Péter mutatott be egy történetet, miszerint Székesfehérváron egy vajúdó nő szobájába engedtek be a nővérek vízvezeték-szerelőket, a férj pedig egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel.

A kórház nem sokkal később azt közölte, hogy nem jártak a nő mellett szerelők, majd az apa is megszólalt, és azt mondta, miért találna ki ilyet. Az RTL szerint a férfi részletesen is elmondta az ügyet, és egy kismama is arról írt, hogy szerelők törtek rá a kórházban.

Takács Péter államtitkár először cáfolta a dolgot, aztán elnézést kért, anélkül, hogy a történetet elismerte volna. Részletes indoklást adott viszont, hogy miért történhetett ez. Később viszont csicskamédiázni kezdett és Magyar Péter elmebajáról írt.

Ki az a megborult tudatú idióta, aki szerint a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket Hát természetesen Magyar Péter és a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve az RTL…

– írta Takács.