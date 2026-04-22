Gulyás Márton: Arról, hogy Ruff Bálint dolgozott volna a Tisza pártnak, nincs és nem is volt tudomásom

Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője is reagált Ruff Bálint miniszteri kinevezésére, a Telexnek eljuttatott közleményében azt írta:

Arról, hogy Ruff Bálint dolgozott volna a Tisza Pártnak, nincs és nem is volt tudomásom. Az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal vagy annak jelöltjeivel.

E kizárás alól a közös munkájuk kezdeti időszakában a szegedi önkormányzat, a későbbiekben pedig a józsefvárosi önkormányzat képezett kivételt, amiről több alkalommal, transzparensen kommunikáltak a nézők felé – tette hozzá Gulyás.

A Tisza-kormány leendő Miniszterelnökséget vezető miniszterének 2023 tavaszán indult és egészen az április 12-ei választást követő hétig futott a Vétó című politikai elemzőműsora a Partizán Youtube-csatornáján, így joggal vetődhetett fel az összeférhetetlenség és a függetlenség kérdése.

A Partizán főszerkesztője azt mondja, ő is csak a nyilvánosságból értesült a Ruff és a Tisza Párt közötti tárgyalás és találkozó tényéről, amikor Magyar Péter közös fotót posztolt erről múlt szerdán, a Facebook-oldalán. Ezután úgy döntöttek, hogy a másnapi lesz az utolsó Vétó a csatornán, az április végére tervezett élő műsorukat törölték, Ruff Bálinttal pedig megkezdték a vállalkozási szerződésük lezárását.

A helyzet számunkra is váratlan volt: készülni erre semmilyen módon nem volt lehetőségünk. Az adásban a Vétó műsorvezetője, Vida Kamilla fogalmazott meg kérdést Ruff Bálint felé, tisztázandó a pozícióját Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban. Ez az adás most is megtekinthető. Arról, hogy Ruff Bálint konkrétan kormánytag lesz és milyen pozícióban, a mai napon értesültem

– közölte Gulyás Márton.

A Partizán főszerkesztője hangsúlyozta: a megszokott kérlelhetetlenséggel és a nyilvánosság által is elvárt kritikus szemléletmóddal készítik az anyagokat, ez alól sem a következő Magyar-kormány, sem annak ellenzéke nem képez kivételt.