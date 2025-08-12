Utolsó vacsorával és drag queen-tündérrel búcsúzott a Sziget

Portugal. The Man

Az előző napokhoz képest egy fokkal kibírhatóbb hőségben adta első magyarországi koncertjét az amerikai Portugal. The Man. Az énekes-gitáros John Gourly mindenesetre alaposan beöltözött: a Denali című turnét hirdető kötött sapkáját a koncert végéig nem vette le. Az alaszkai gyökerű együttes indie-s, post punkos lendülete nagyon jól állt a délutáni Nagyszínpadnak, azok a fesztiválozók is tudtak vele menni, akik csak úgy arra tévedtek.

Egymás után pörögtek a 2-3 perces dalok, még le sem csengett egy szám végén a gitár, már kezdték is a következőt, az ötödik dal után szólt először a zenekar a közönséghez. Cserébe viszont egymás után jöttek az együtténeklős számok, ráadásul a gitárok sem voltak háttérbe szorítva, csak semmi megszokott nagyszínpados maszatolás. A közönség nagy része, ha nem is fújta kívülről a számokat, láthatóan élvezte, de a többség azért a 2018-ban Grammy-díjat is nyert Feel It Stillre mozdult és harsant fel igazán. A zenekar most a végére hagyta a legismertebb dalát, amely egy szinte percre pontosan egy órás koncertet zárt le.

9 fotó

The Last Dinner Party

Tavaly az év elején szinte a semmiből jelent meg a brit The Last Dinner Party első albuma, a Prelude to Ecstasy, amivel aztán megnyerték a BBC Sound of 2024 és a 2025-ös BRIT Award új előadók díját is, sokak számára az év egyik legjobb lemeze lett. Nem is érdemtelenül, viszonylag új lendületet adtak a populáris indie-nek.

Élőben lehetett csak rádöbbenni igazán: láthatóan nem hullócsillagról van szó.