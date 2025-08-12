Magyar Péter: Orbán családjának egy tagja állt a kegyelmi ügy mögött

Minden felelősség Novák Katalin köztársasági elnökre és a feleségemre hárult. Kénytelen volt visszalépni az európai parlamenti választásoktól. A Fidesz mindkettőjüket hibáztatta, bár kezdettől fogva világos volt, hogy Orbán családjának egy tagja állt a kegyelem mögött, és ő szorgalmazta azt. Ekkor döntöttem úgy, hogy nyilvánosságra hozom a hatalmon lévők korrupciójáról szóló felvételt.

– mondta Magyar Péter a Gazeta Wyborczának adott interjúban. A lengyel lapnak azt is elmondta, hogy ha a felesége bejutott volna az Európai Parlamentbe, ő ma nem lenne a politikában, mert azt ígérte Varga Juditnak, hogy amíg ő politizál, nem fogja nyilvánosan kritizálni a Fideszt.

Magyar a külpolitikáról is beszélt, szerinte őrültség, hogy egy EU-tagállam menedékjogot ad egy másik tagállam állampolgárának, akit bűncselekmény miatt köröznek. Azt javasolta a Magyarországra menekült Marcin Romanowskinak, hogy minél közelebb kerülnek a magyar választások, annál jobban igyekezzen új országot találni, ahol elbújhat.

Arról is beszélt, hogy nem kíván a háború kedvéért háborúzni Brüsszellel, de szószólója sem akar lenni, mert ezeknek semmi értelme. De a pénzre szüksége van a magyar gazdaságnak. A rossz magyar-ukrán kapcsolatok fő felelősének viszont Ukrajnát nevezte meg. Arról is beszélt, hogy diverzifikálni kell az energiaellátást, ami hosszú időt vesz majd igénybe.