Én, a kétarcú: pert indított az Erste Bank

Kőrös Gábor / 24.hu
2026. 04. 22. 20:28
Kőrös Gábor / 24.hu

Rágalmazásért, jogtalan védjegy használatért és a bank jó hírnevének megsértése miatt indított pert az Erste az Én, a kétarcú című képregény miatt, írja a 444.hu.

A bank a lap megkeresésére azt írta,

a képregényben az Erstét név szerint, többször is megjelenítik és teljesen alaptalan állításokkal negatív színben tüntetik fel.

Ezért már márciusban megindították a „megfelelő jogi eljárásokat.”

Az Erstét azután kezdte támadni a kormány, hogy a Tiszához igazolt Kármán András, aki előtte vezető volt a banknál.

A képregényben többször is feltűnt emiatt a pénzintézet.

Orbán Gáspár távozik a Magyar Honvédségtől
„Gyanús” lottónyeremények: hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.
Orbán Balázs a Tanút idézve kelt ki a fideszes gyermekvédelmi törvény elkaszálása ellen
Az M1 híradó közölte, valótlanul híresztelték, hogy Tóta W. Árpád szado-mazo szexet népszerűsít gyerekeknek
Szijjártó Péter a Telexen: Rogán Antalt nem úgy ismerem, mint aki bárkivel szemben is gyűlöletet akar kelteni
