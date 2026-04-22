A történelmi mélységbe zuhanó Chelsea kirúgta az edzőjét

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

A Chelsea borzalmas szériában van, legutóbbi öt bajnokiját úgy veszítette el, hogy gólt sem szerzett, erre 114 év óta nem volt példa. Rosenior januárban vette át a csapat irányítását, 11 győzelem és két döntetlen mellett tíz vereség a mérlege. Helyettesítéséről később gondoskodik a klub, a bejelentés szerint önvizsgálatot tartanak a döntéshozók, mielőtt kijelölik az új vezetőedzőt.

A Chelsea hetedik helyen áll a Premier League-ben, hét pontra lemaradva az ötödik helyen álló Liverpool mögött, amely még Bajnokok Ligáját érő helyezés. Az együttes egyébként többek között a Poollal is találkozik még a szezonban.