Újra nagy nyári népvándorlás kezdődhet Liverpoolban a nyári átigazolási szezonban?

Balról jobbra: Joe Gomez, Giorgi Mamardashvil, Alexis Mac Allister és Curtis Jones.
2026. 04. 22. 18:29
Balról jobbra: Joe Gomez, Giorgi Mamardashvil, Alexis Mac Allister és Curtis Jones.
A Liverpool labdarúgócsapatához hat új játékos csatlakozott 2025 nyarán, miközben nyolc távozott. Ha idén nem is ekkora léptékben, de újra nagy felfordulás várható.

Azt már bejelentette a klub, hogy Mohamed Szalah és Andrew Robertson is távozni fog, de a legújabb beszámolók szerint Curtis Jones is kacérkodik a gondolattal, hogy eligazoljon több játéklehetőség reményében. Az ízig-vérig liverpooli srác csak kiegészítő ember a keretben, 13-szor volt csupán kezdő, de ennél több erőt érez magában. Jones szerződése 2027 nyarán jár le, így aztán el kell döntenie a vezetőknek, hogy hosszabbítanak vele, vagy még a nyáron értékesítik a játékjogát.

Hasonló a helyzet Alisson Becker kapussal, aki szívesen visszatérne Olaszországba, sajtóhírek szerint pedig a Juventus tárt karokkal várja. A brazil játékos azonban lojális a klubhoz és először szeretné megtudni, mi a terv a következő idényre. Nemcsak a kapusokkal kapcsolatban, hanem általában is. Alissonnak szintén 2027 nyaráig van szerződése a Poolnál. Beszámolók szerint Federico Chiesa szintén a kevés játékidő miatt távozhat, Joe Gomez és Giorgi Mamardashvili helyzete pedig bizonytalan a klubon belül.

Az már hivatalos, hogy a Stade Rennais fiatal tehetsége, Jérémy Jacquet nyáron csatlakozik a kerethez, de számos poszton felmerült már, hogy erősítene a Liverpool. A teljesség igénye nélkül Michael Olisét, Adam Whartont, Randal Kolo Muanit, Yan Diomandét és Nico Schlotterbecket is összeboronálták a csapattal. Egy biztos, a liverpooli szurkolók számára nagyon hosszú nyár jön…

