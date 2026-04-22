skandináv lottólottólottósorsolásszerencsejáték
Belföld

Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

admin Vaskor Máté
2026. 04. 22. 21:50
Mohos Márton / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az április 22-én megtartott 17. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 4 (négy)
  • 8 (nyolc)
  • 18 (tizennyolc)
  • 20 (húsz)
  • 22 (huszonkettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 30 (harminc)

Második számsorsolás:

  • 2 (kettő)
  • 4 (négy)
  • 8 (nyolc)
  • 11 (tizenegy)
  • 26 (huszonhat)
  • 27 (huszonhét)
  • 28 (huszonnyolc)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt.
  • 6 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 322 330 forint;
  • 5 találatos szelvény 2033 darab, nyereményük egyenként 6975 forint;
  • 4 találatos szelvény 30 398 darab, nyereményük egyenként 2415 forint.

Mint ismert, múlt héten mindhárom nagy lottójátékon elvitték a főnyereményt, amire a lapunk által megkérdezett matematikus szerint 117 évente van esély. A Szerencsejáték Zrt. hatósági vizsgálatot kezdeményez.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbánék hozzájárultak: elhárítja a kormány az akadályt az ukrán EU-hitel elől
„Gyanús” lottónyeremények: hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.
Ruff Bálint: Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja
Orbán Balázs a Tanút idézve kelt ki a fideszes gyermekvédelmi törvény elkaszálása ellen
Szijjártó Péter a Telexen: Az Orbán utáni Fidesznek biztosan nem én leszek a vezetője
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik