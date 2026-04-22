Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az április 22-én megtartott 17. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 4 (négy)
- 8 (nyolc)
- 18 (tizennyolc)
- 20 (húsz)
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 30 (harminc)
Második számsorsolás:
- 2 (kettő)
- 4 (négy)
- 8 (nyolc)
- 11 (tizenegy)
- 26 (huszonhat)
- 27 (huszonhét)
- 28 (huszonnyolc)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 322 330 forint;
- 5 találatos szelvény 2033 darab, nyereményük egyenként 6975 forint;
- 4 találatos szelvény 30 398 darab, nyereményük egyenként 2415 forint.
Mint ismert, múlt héten mindhárom nagy lottójátékon elvitték a főnyereményt, amire a lapunk által megkérdezett matematikus szerint 117 évente van esély. A Szerencsejáték Zrt. hatósági vizsgálatot kezdeményez.