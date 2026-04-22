Ásványolaj Szövetség: A Barátság kőolajvezeték újraindulása az alapvető problémát nem oldja meg

Az üzemanyagellátás biztosításának és az árak hirtelen elszabadulásának kezelésére egységes szabályozásra és folyamatos szakmai párbeszédre van szükség – hangsúlyozta a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

A szervezet szerint az üzemanyagárak emelkedésének tompítását célzó intézkedések akkor lehetnek eredményesek, ha a piac egészének működését, az árszerkezet alapvető elemeit érintik. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek egységesen, minden piaci szereplő számára azonos feltételek mellett alkalmazhatók, és nem bontják meg a verseny egyensúlyát. Ebben elsősorban az adó- és adójellegű terhek felülvizsgálata jelenthet érdemi, kiszámítható és a fogyasztói árak szempontjából is érzékelhető segítséget – mutat rá a MÁSZ.

A szövetség kifejtette: az elmúlt másfél hónap eseményei jelentősen átalakították a piaci környezetet. A Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktus, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása egyszerre növelte a nemzetközi és a hazai ellátásbiztonsági kockázatokat. A globális olajszállítások bizonytalansága, az ellátási oldalon történt kiesések egyaránt megjelentek a fizikai Brent kőolaj jegyzésárakban, és a finomított termékek – különösen a repülőgép-üzemanyag és a gázolaj – árának emelkedésében.

Mindez azt eredményezte, hogy a piaci és a védett ár közötti különbség benzin esetében közel 65 forintra, gázolajnál pedig 87 forintra nőtt literenként. Ilyen árszintek mellett az import fokozatosan visszaszorult, miközben a hazai ellátás egyre nagyobb részben támaszkodik a stratégiai készletekre. Ez így már nem pusztán ár kérdés, hanem közvetlen ellátásbiztonsági kockázat is – emelte ki a MÁSZ.

A Barátság kőolajvezeték újraindulása javítja majd az ellátásbiztonsági helyzetet, de az alapvető problémát, a késztermék-import visszaesését nem oldja meg

– tették hozzá.

A MÁSZ szerint a piac drasztikus mértékű, tartós szabályozása középtávon sem fenntartható megoldás, ezért különösen fontos, hogy a szabályozó és a piaci szereplőket tömörítő szakmai érdekképviseletek, így az ásványolaj szövetség is, aktív részesei legyenek az egyeztetéseknek és a megoldáskeresésnek – írta a szervezet.

A szövetség április 15-i tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.