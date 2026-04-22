Tizenegyesekkel vágott vissza az ETO-nak, kupadöntős a Ferencváros

Alaposan bekezdett a Ferencváros, amelyet alighanem a bizonyítási vágy is fűtött, miután kikapott Győrben 1-0-ra a bajnokságban. Lenny Joseph különösen jól játszott, a harmadik percben ráadásul egy nagyon okos labdával ugratta ki Franko Kovacevicet, aki vezetést szerzett. Az első 20-25 percben FTC-előny alakult ki, de a kissé meglepett ETO apránként feljavult.

Az őrület a hajrában jött, Olexandr Piscsur fejelt vissza egy labdát, az érkező Csinger Márk pedig néhány lépésről az üres kapuba fejelt. Nem sokkal később Schön Szabolcs centerezésébe úgy piszkált bele Júlio Romao, hogy a lengyületből érkező Claudiu Bumba lecsaphatott rá és a kapu bal oldalába belsőzött. Mégsem mehetett előnyben szünetre a győri csapat, mert Cadu beadására pocsékul jött ki Megyeri Balázs, így Jonathan Levi az üres kapuba bólintott.

Térfélcsere után az ETO lépett fel határozottabban, Schön és Tóth Rajmund is elképesztő mezőnymunkát végzett a jó iramú, feszült találkozón, de a helyzeteket nem tudta befejezni az együttes. Túloldalon Kovacevic viszont kihagyott egy hatalmas helyzetet, a Fradi kontráiban is sok veszély rejtőzött.

Dönteni azonban egyik félnek sem sikerült, így aztán kétszer 15 perc hosszabbítás következett. Ebben megint a Ferencváros volt aktívabb, de idővel felülkerekedtek a győriek, sőt Daniel Stefulj be is talált, csak éppen a gólpasszt adó társa lesen kapta a labdát.

Ébresztő! Ébresztő!

– kiabálták a gyors szünet alatt a dühös hazai drukkerek.

Jött is az újabb fordulat a 107. percben, amikor Gruber Zsombor kapott hatalmas indítást, de Senna Miangue el tudta előle pöckölni, Megyeri pedig kispárgázta a labdát. Alig egy perccel később Joseph fordult le parádésan egy passzal, de ordító helyzetben kapu fölé lőtt. A következő tíz percben 3-4 lövést is Megyerinek kellett védenie, de ezek nem voltak elég pontosak, ezért végül tizenegyesek döntöttek.

Ebben Mohamed Abu Fani kapufát lőtt, Joseph léc fölé vágta a maga labdáját, de a túloldalon Vitális gyenge gurítását fogta Dibusz Dénes, Nadir Benbouali pedig kapufát lőtt. Az ötödik kör viszont döntött, Corbu Máriusz hálóba lőtt, Zeljko Gavric viszont a lécre panenkázta a maga tizenegyesét, így az FTC jutott fináléba, ahol a Zalaegerszeg lesz az ellenfele.