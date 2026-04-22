Kapitány István: Aki a mediánbér alatt keres, kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni

A TISZA egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt, mert a magyar emberek pénze nem veszíthet újra és újra az értékéből, emellett méltányosabbá teszik az adórendszert is, ígéri Kapitány István a Facebookon.

A leendő gazdasági és energetikai miniszter közölte: ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó, „így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében.”

És mindenki, aki a mediánbér alatt keres – jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig –, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni. Egy 420 ezres bruttó bérnél évi 180 ezer forint marad majd pluszban, 500 ezernél körülbelül évi 120 ezer, míg 625 ezernél évi 60 ezer forint

– tette hozzá.

A mediánbér a fizetések sorba rendezésekor a középső érték: a dolgozók fele ennél többet, a másik fele kevesebbet keres.

„A magyarok elsöprő többsége olyan gazdaságpolitikára mondott igent, amely nem elfedi a valóságot elferdített statisztikákkal, hanem lehetővé teszi, hogy minél több magyar ember tisztességesen meg tudjon élni” – zárta bejegyzését Kapitány.