Török Gábor a Medián kutatásáról: A Fidesz eddigi reakciói még a mézeshetekre tekintettel is elégtelenek

A Fidesz támogatottsága 18%-kal csökkent a választások óta, miközben a Tisza párt népszerűsége tovább nőtt, ez derült ki a Medián választások után készített felméréséből, amit szerdán este publikáltak.

Török Gábor gyorselemzésében azt írta a Facebookon,

az irány (győztes erősödése) nem meglepő közvetlenül a választás után, de azért a mértéke nagyon azt mutatja, hogy a Fidesz eddigi reakciói – az úgynevezett “megújulás” érdekében – még a mézeshetekre tekintettel is elégtelenek, alkalmatlanok a károk mérséklésére.

Török korábban Ruff Bálint miniszteri jelölésére is reagált.