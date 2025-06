Elítélték a férfit, aki kisteherautóval hajtott a bírónő autójába a tárgyalás előtt

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki 2022 tavaszán szándékosan belehajtott a büntetőügyét tárgyaló bíró autójába a tárgyalás előtt, hogy elfogultságot jelenthessen be vele szemben. A férfi emellett 420 ezres pénzbüntetést is kapott, és négy évre eltiltották a közúti járművezetéstől is.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy rongálás bűntette miatt elítélt férfi elismerte a felelősségét, és megbánta a tettét.

Az ominózus napon a férfi fél egy körül kisteherautóval érkezett a Nyírbátori Járásbíróságra, a csalás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárás tárgyalására. A férfi behajtott a bírság előtti egyirányú utcába, majd befordult az étterem parkolójába.

Néhány másodperc múlva kitolatott a parkolóból, és szándékosan beletolatott az utca jobb oldalán parkoló bírónő kocsijába. Az ütközéstől a sértett gépjárműve az útpadkának csapódott. A vádlott a rongálással több mint egymilliós kárt okozott a büntetőügyét tárgyaló bíró kocsijában. Az elkövető ezt követően az aznap 13 órakor kezdődő tárgyaláson a balesetre hivatkozva elfogultságot jelentett be a bíróval szemben.

A szóvivő tájékoztatása szerint a büntetőügy lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nyírbátori Járásbíróság büntető bírái valamennyien elfogultságot jelentettek be, ugyanezen okból a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó további járásbíróságok valamennyi büntető ügyszakba beosztott bírája az ügy sértettjével való személyes ismeretségükre és fennálló munkakapcsolatukra tekintettel is így tettek.

A Debreceni Ítélőtábla a felterjesztett iratok alapján kimondta a Nyírbátori Járásbíróság és a Nyíregyházi Törvényszék bíráinak kizárását, és a Debreceni Járásbíróságot jelölte ki az eljárás lefolytatására.

Az elsőfokú bíróság 2 év börtönbüntetésre ítélte a más ügyben szabadságvesztés büntetését töltő férfit, de a büntetése végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett 420 pénzbüntetést is kapott, és 4 évre eltiltották a közúti járművezetéstől.

A döntést a vádlott és védője tudomásul vették, azonban az ügyész súlyosabb büntetésért fellebbezett. A Debreceni Törvényszék az időmúlás miatt ötről, négy évre enyhítette a felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének tartamát, egyebekben helybenhagyta az ítéletet.