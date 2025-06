Leállították a Vonatinfót, amivel valós időben követni lehetne a vonatok késését

Leállt a Vonatinfó térképes vonatkövető rendszert, amely évek óta működött, és arra volt jó, hogy színkódos pöttyök révén könnyen követhetők voltak a vonatok késései, a pillanatnyi forgalmi helyzet bárki számára. A felhasználókat automatikusan az Egységes Menetrend Magyarországon (EMMA) nevű utazástervezőre irányítja át a rendszer.

Az EMMA funkcionalitása azonban töredéke a korábbinak, mivel a térképes vonatkövetési áttekintő nézetet például nincs a funkciók között.

Pontosan egy héttel ezelőtt a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt épp a Vonatinfóra hivatkozva vádolta hangulatkeltéssel azokat a médiumokat, amelyek a vonatkésések követésének leállításáról írtak. A MÁV-vezér akkor írta: „egyetlen felület van, ahol a vonatkésések konkrétan követhetőek: ez a Vonatinfó-térkép”. Ezt a rendszert sikerült ma lekapcsolni.

Vitézy Dávid közlekedési szakértő, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a közösségi médiában szombaton reggel azt írta, már pénteken terjedt a hír, hogy az elmúlt hetek botrányai és vasúti összeomlásai miatt Lázár János építési és közlekedési miniszter utasítást adott a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el a Vonatinfót.

„Nem akartam elhinni, hogy ez megtörténhet” – fakadt ki Vitézy, hozzátéve, hogy reggelre a Vonatinfó weboldal megszűnt, és Androidon már le is frissült a MÁV app, a Vonatinfó térkép pedig eltűnt.

Az elmúlt időszak több változás is indokolttá teszi, hogy újabb információval bővüljenek és egységessé váljanak a MÁV-csoport valós idejű járatinformációkat megjelenítő térképei

– olvasható a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága által szombat reggel kiadott közleményben, amely a Vonatinfó leállítását magyarázza. A közleményben azt írták: Az EMMÁ-n már most követhető az adott vonat- vagy buszjárat pontos tartózkodási helye, esetleges késése és várható érkezési ideje, de ezek hamarosan újabb információkkal is kiegészülnek. „A fokozatosan megújuló felületen kialakítunk például olyan megoldást is, amely az esetleges vonatszám-változásokat is követhetővé teszi, ezzel kapcsolatban ugyanis számos téves vagy megtévesztő információ jelent meg korábban a nyilvánosságban, de lehetőség lesz a haváriahelyzetek kezelésére elindított mentesítő vonatok vagy pótlóbuszok mozgásának valós idejű követésére is” – fogalmaztak.

Vitézy Dávid a hivatalos MÁV-közleményt úgy kommentálta, hogy próbálják jó hírként tálalni az EMIG és a Vonatinfó megszűnését, a „szokásos hazug stílusban”.