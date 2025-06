Belga banki ügyintézőnek adta ki magát: 20 ezer euróval húzott le egy valutát váltani akaró balatonfüredi cégvezetőt

Egy balatonfüredi nő tett feljelentést a rendőrségen tavaly novemberben, miután nagyon durván lehúzták. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a nő azt mondta, hogy a cége gazdasági tevékenysége során megismerkedett egy budapesti férfival, aki egy belga bank ügyintézőjének adta ki magát, és többek között kedvezményes valutaváltási lehetőséggel kecsegtette őt.

Több mint 20 ezer eurót át is adott a részére, hogy azt forintra váltsa át. A férfi azonban ezt nem tette meg, és nem is adta vissza neki a megbeszélt határidőre. Az asszony többszöri megkeresésére pár millió forintot visszafizetett, de a teljes összeget nem, persze az ígért haszon is elmaradt.