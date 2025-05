Megnyílt Magyarország első hibrid okosboltja

A Coop Szeged üzlethálózatában kezdte meg működését Magyarország első automata hibrid okosboltja, amely a 247 Shop alkalmazásban érhető el. Az üzlet napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, bolti személyzet nélkül várja a vásárlókat. A Coop Szeged meglévő üzlete a hazai Laurel Kft. innovációi révén nyitott új korszakot a retail világában. A technológia ráadásul új megoldást jelenthet kisebb településeken működő kisboltok gazdaságos üzemeltetésére is.

A Coop Gazdasági Csoport és a Laurel Kft. hosszú évtizedek óta működik együtt, amelyet a hazai kereskedelmi kultúra fejlesztése és a folytonos innováció iránt érzett elköteleződés kapcsol össze és határoz meg. A Coop 1400 településen működő mintegy 2100 üzletének meghatározó többségében a Laurel megoldásai biztosítják a boltok kasszarendszereinek működését, de az idei évben a felek közös munkája új mérföldkőhöz érkezett. A digitalizáció egyre gyorsuló térnyerése nap mint nap újabb módokon jelenik meg a kereskedelemben világszerte. Ez a fejlődés odáig jutott, hogy rendelkezésre áll a technológia ahhoz is, hogy egy élelmiszerbolt szinte teljesen önállóan, bolti dolgozók nélkül üzemeljen.

„Büszkeség számunkra, hogy a Coop Szeged a Coop Gazdasági Csoport meghatározó tagjaként elsőként lépett a fejlődés irányába, példát mutatva nemcsak saját hálózatunknak, hanem az egész magyar kiskereskedelmi szektornak. Hiszünk abban, hogy a jelenkor igényeire és kihívásaira jó válaszokat adva hazai tulajdonú vállalatként is képesek lehetünk felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel. Ez a bolt ennek ékes példája!” – mondta az ünnepélyes nyitóeseményen Pekó László a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának elnöke.

A hibrid modell a megszokott vásárlási élményt ötvözi az automatizált technológiák előnyeivel annak érdekében, hogy a vásárlók éjszaka vagy munkaszüneti napokon is hozzáférjenek egy normál méretű bolt teljes termékkínálatához. Bolti személyzet nélküli üzemmódban a vevők a 247 Shop applikáció segítségével könnyen és biztonságosan léphetnek be a kamerarendszerrel felszerelt bolt kapuján, majd az önkiszolgáló kasszás fizetést követően az alkalmazást használva távozhatnak. Szükség esetén a távoli diszpécserszolgálat képes az azonnali segítségnyújtásra és beavatkozásra.

A fejlesztés létrejöttét a gyors és biztonságos fizetési megoldások elkötelezett szakértőjeként a Mastercard is támogatta, segítve a digitális vásárlási élmény további terjedését a hazai kiskereskedelemben. „A Mastercardnál hiszünk abban, hogy a digitalizáció akkor ér igazán célt, ha kézzelfogható előnyöket nyújt a mindennapokban. A Coop Szeged és a Laurel hibrid okosboltja remek példa arra, hogyan válhat az innováció a vásárlói élmény természetes részévé. Büszkék vagyunk rá, hogy támogathatjuk azokat a partnereinket, akik bátran nyitnak az új megoldások felé – ez a fejlesztés nemcsak kényelmesebbé, hanem jövőállóbbá is teszi a hazai kiskereskedelmet.”– mondta el Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

„A Coop Szeged Zrt. Csongrád-Csanád vármegyében 23 településen 41 üzletet üzemeltet, dolgozói kollektívánk létszáma megközelíti az 500 főt. Társaságunk mindig arra törekedett, hogy a legkorszerűbb és leghatékonyabb megoldásokat kínálja a vásárlóinak úgy, hogy közben identitásunk egyik legfőbb elemét, a vevőközpontúságot se kelljen feladnunk. A Coop Csoporton belül fontosnak tartjuk a digitalizáció adta lehetőségek használatát, hálózatunkban jelentek meg például az első önkiszolgáló kasszák a Coop láncon belül. A most bevezetett rendszer is egyszerre szolgálja a kényelmet és a rugalmasságot, egy olyan plusz vásárlási formát elérhetővé téve, amely teljes mértékben illeszkedik a mai elvárásokhoz” – hangsúlyozta Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Magyarországon most debütáló koncepció évek óta sikerrel működik a skandináv országok mellett például Csehországban és Szlovákiában is. A külföldi tapasztalatok alapján lényegében bármilyen boltméretben alkalmazható modellt a retail-IT megoldások vezető hazai szakértője, a Laurel fejlesztette és valósította meg hazai környezetben.

„Több mint 30 éve ott vagyunk a kiskereskedelem nagy technológiai fordulópontjainál, és biztos vagyok benne, hogy ez a következő ilyen korszakváltás. Mindez sokkal több mint egy újfajta bolttípus indulása: egy működő, bárhol bevethető üzleti modell premierje, amivel óriási távlatok nyílhatnak meg az itthoni retail szektorban a meglévő és az új üzletek előtt is. A megoldás egyébként konténerboltba is telepíthető, ahol 24/7-ben tud személyzet nélkül, távfelügyelettel működni. Példaértékű, hogy stratégiai partnerünk, a Coop hazai tulajdonú üzletláncként Magyarországon elsőként vezeti be a komplex, innovatív rendszerünket.” – mondta el Bessenyei István, a Laurel alapító-tulajdonosa.

Szintén a nemzetközi példákból kiindulva a hibrid működés megteremtheti a lehetőségét egy bolt működtetésére olyan helyszíneken is, ahol a hagyományos üzleti modellek nem elérhetők, vagy a jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci kihívások közt nehezen fenntarthatók. Éppen ezért a most debütált technológia a vidéki lakosság jobb alapvető áruellátásához, és így hazánk társadalmi, nemzetstratégiai céljainak teljesüléséhez is hozzájárulhat majd.