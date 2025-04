Sajátként kezelt egyesületi vagyon, hamisított bankszámlakivonat az OSC vízilabdacsapatánál – Merkely Béláékhoz kerülhetnek a sportolók

Az OSC Vízilabda SE a látványcsapatsport-támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást 2021-2022-ben nem a támogatási célnak megfelelően és nem szabályszerűen használta fel – áll az Állami Számvevőszék friss jelentésében. A dokumentumban terhelő megállapítások sora olvasható, így például az, hogy az OSC

a látványcsapatsport-támogatás utánpótlásnevelési feladatok ellátása jogcímén, valamint a kiegészítő támogatás jogcímen fel nem használt támogatás igazolására hamisított bankszámlakivonatot használt fel.

Az ÁSZ az ellenőrzés során súlyos jogszabálysértéseket tárt fel, a számvevők gyanúja a költségvetésnek okozott vagyoni hátrányról, az OSC Vízilabda SE elnökére és ügyvezető elnökére rábízott egyesületi készpénz és bankszámlapénz eltulajdonításáról szól, melyek okán a számvevőszék költségvetési csalás, adminisztratív költségvetési csalás és sikkasztás gyanújával az illetékes hatósághoz fordul.

A történet főszereplője Becsey Péter és párja, Konrád Mária, a vízilabdacsapat két vezető képviselője – előbbi a szakmai munkáért felel, utóbbi a csapat ügyvezetője. Nevük ismerős lehet azoknak, akik követték lapunkban a II. kerületi Sport Kft. történetét, a közpénzek magáncélra használását.

2023-ban a 24.hu-n részletesen beszámoltunk arról, hogy elképesztő kiadásokat tárt fel a lapunk birtokába jutott, a II. kerületi Sport Kft. által megrendelt független könyvvizsgálói jelentés az utánpótlásportért felelős önkormányzati cég 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti gazdálkodásáról. A kft. nagyjából húsz gyerek utánpótlás-neveléséért felelt, és az említett időszakban Becsey Péter, az OSC-Újbuda sportigazgatója vezette. Az önkormányzat számításai szerint a cég 450 millió forint közpénzt költött az előző vezetés idején utazásokra, hotelszámlákra és méregdrága luxuscikkekre. A luxustárgyak egy része később visszakerült az önkormányzathoz, igaz, jelentős részük összetörve.

A jelentés szerint az elmúlt években sok esetben olyan bírói díjakat, játékvezetői szállásköltségeket, étkezéseket fedeztek a Sport Kft. pénzéből, melyek nem köthetők az önkormányzati céghez, annál inkább az OSC-hez. A II. kerület által indított kártérítési per most is folyamatban van, ennek során derült ki a bíróságon, hogy Becsey Péter családtagjainak neve szerepel egy közpénzből fizetett luxusút hotelszámláján, és az OSC technikai vezetője közpénzen járt például a Chicago Bulls kosárlabdameccsén is. Becsey a tárgyaláson azt is előadta, hogy egy eredményjelzőt vásárolt közel 7 millió forintért egy vízilabdatornán, így csak véletlenül kerülhetett egy Hublot luxusóra típusa és szériaszáma az elszámolásra.

Az önkormányzati cég 206 millió forint kártérítést követel a Sport Kft. 2021-ben menesztett vezetőjétől. Emellett a Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást folytat az ügyben. Nem túl nagy elánnal: a Sport Kft. jelenlegi vezetése ugyanis még 2022 februárjában tett feljelentést, érthetetlen módon

gyanúsítotti kihallgatás három év alatt sem történt.

Érdeklődtünk a rendőrségnél ennek okáról, de érdemi válasz nem érkezett kérdésünkre.

A II. kerületi Sport Kft. és az OSC Vízilabda SE közpénzherdálása részben összefügg, az ÁSZ-jelentésekben (melyek külön vizsgálják OSC Vízilabda SE és a Konrád Mária által tulajdonolt és vezetett OSC Vízilabda Sport Kft. közpénzkezelési gyakorlatát) írnak a nagy értékű buszokról és a pulzusmérő órákról is, melyekről korábbi cikkünkben beszámoltunk.

Bár a fideszes Láng Zsolt idején kinevezett Becseynek 2021-ben (miután 2019-ben az ellenzéki Őrsi Gergely lett a polgármester) mennie kellett a II. kerületi önkormányzati cégtől, az OSC-nél folytatódtak a visszaélések.