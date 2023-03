25 milliós Mercedes, méregdrága karórák, luxusutak – közpénzből élt nagy lábon az utánpótlássportért felelős önkormányzati cég vezetője

Elképesztő kiadásokra mutat rá az a 24.hu birtokába jutott, a II. kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által megrendelt független könyvvizsgálói jelentés, amely az utánpótlásportért felelős önkormányzati cég 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti gazdálkodásával kapcsolatban készült tavaly. A kft. nagyjából húsz gyerek utánpótlásneveléséért felel, és az említett időszakban Becsey Péter, az OSC-Újbuda sportigazgatója vezette. Őrsi Gergely MSZP-s polgármester korábban a jéghegy csúcsát már bemutatta, számításaik szerint 450 millió forint közpénzt költött el a II. kerületi önkormányzat cége az előző vezetés idején utazásokra, hotelszámlákra és méregdrága luxuscikkekre. Cikkünkben az ügy részleteiről számolunk be, például arról, hogy a luxustárgyak egy részét összetörve juttatták vissza a cégnek.

A II. kerület korábbi, a fideszes Láng Zsolt vezette képviselő-testülete 2015. április 1-jén hozta létre a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.-t (Sport Kft.), és a korábbi vízilabdázó Becsey Pétert nevezte ki ügyvezetőnek. A kft. a kerületi sportszakmai – elsősorban a diák- és szabadidősporthoz kötött – feladatainak ellátásáért felel, önkormányzati és tao-pénzből működik. A közzétett adatokból nyomon követhető, hogy a Sport Kft. évente mennyi taót és mennyi önkormányzati támogatást kapott (erről lásd keretes írásunkat), az viszont nem egyértelmű, hogy az egyes kiadásait melyikből fedezte. Az önkormányzat jelenlegi vezetése szerint ennek az az oka, hogy az elszámolást nem igénylő tao-kiadásokról az előző ügyvezető nem vezetett nyilvántartást.

A 24.hu birtokába került 38 oldalas független könyvvizsgálói jelentésből és más dokumentumokból viszont az kiolvasható, hogy

a Sport Kft. költései jelentős részének semmi köze sem volt az utánpótlás-neveléshez, a számlák sokkal inkább luxuskiadásokara utalnak, és ahhoz a felnőtt férfi csapatot működtető OSC Vízilabda Sport Kft.-hez kapcsolódnak, melynek tulajdonosa és ügyvezetője Konrád Mária, Becsey Péter párja.

A könyvvizsgálói jelentés a bemutatott „gazdasági események” 82 százalékát nem fogadta el, így például

a volt ügyvezető, Becsey Péter utazásainak költségeit,

a magáncélúnak vélelmezhető kifizetéseket,

az edzőtáborozáshoz kapcsolódó számlákat,

luxuscikkek beszerzését,

a Sport Kft. és az OSC közötti „gazdasági eseményeket”,

valamint a játékvezetők Ritz-Carlton szállodai számláit és a bíróknak történő kifizetéseket.

Évről évre nőtt a támogatás összege A Sport Kft. megalakulásának évében 144 millió 908 ezer forint támogatást kapott, ebből az önkormányzati támogatás 22,4 millió, az utánpótlásneveléshez kapcsolódó tao-támogatás 1,98 millió, a szabadon felhasználható tao-támogatás pedig 120 millió forint volt.

2016-ban 149 milliós önkormányzati és 64 milliós tao-támogatásban részesült a cég.

2017-ben 278 milliós bevételt könyveltek el (ebből 165,7 millió származott az önkormányzattól és 113 millió volt a tao-támogatás.)

2018-ban 380 millió forint támogatás jutott a cégnek, ebből 173,4 millió önkormányzati volt, 144,4 millió pedig tao.

2019-ben 478 milliós támogatást kapott a Sport Kft., 428,4 millió érkezett az önkormányzattól, míg a tao-pénz 27 millióra esett vissza.

A cég 2020-ban már 540 milliós önkormányzati működési támogatást kapott a cég, a tao 58 millió forint volt.

2021-ben 558 millió forinthoz jutott, ebből 131 millió volt állami és 427 millió önkormányzati támogatás.

Megvették a Mercedest önkormányzati pénzen, majd eladták az OSC-nek

A jelentés már a 2016-os beszámolóban megemlíti, hogy júliusban 15 950 000 értékben történt készpénzfelvétel a Sport Kft. számlájáról, majd az összeget a következő napon befizették az OSC számlájára, melynek Becsey Péter volt a sportigazgatója.

Az OSC csapata jelenleg a férfi vízilabda-bajnokság második helyén áll, és szerepel a Bajnokok Ligája csoportkörében is.

A jelentés szerint az elmúlt években sok esetben olyan bírói díjakat, játékvezetői szállásköltségeket, étkezéseket fedeztek a Sport Kft. pénzéből, melyek sehogy sem köthetők az önkormányzati céghez, annál inkább az OSC-hez. Előfordult, hogy egy Danubius Hotels-számlán „egy orosz vízilabdacsapat nevét tüntették fel”, miközben az önkormányzat nem tud arról, hogy akkoriban meghívott volna orosz csapatot a Sport Kft., ellenben az OSC játszott Bajnokok Ligája meccset a Volgográd ellen. Egy görög vízilabdacsapat esetében ugyanez volt a helyzet: a Danubius Hotels 938 ezres számlát állított ki utánuk, miközben a Sport Kft.-ben vízilabdázó gyerekek természetesen nem játszottak felnőtt görög csapattal.

A Dinamo Moszkva csapata is a Danubius szállodájában töltött néhány éjszakát 2019-ben, ez 6 millió forintjába került az önkormányzati cégnek. Azt nem tudni, hogy a vendégcsapat kifizette-e az összeget, mindenesetre ezt a kiadást sem lehet máshova kötni, mint az OSC felnőtt csapatához: a Dinamo 2019. szeptember 15-én vele játszott BL-selejtezőt. A bírók ekkor is, mint oly sokszor, az ötcsillagos Ritz-Carltonban szálltak meg.

Minimum négycsillagos szálloda kell a bíróknak A játékvezetőknek és az Európai Úszószövetség (LEN) delegáltjainak napi díja 150 euró fejenként, amit a nemzetközi felnőtt mérkőzések esetében a hazai csapat fizet ki a LEN-nek. Három napot a rendező félnek kötelező állnia, a bíróknak csak az esetleges további tartózkodásukat kell fedezniük. Minimum négycsillagos szállás jár a bíróknak és a LEN-delegáltkának. A csapatok elszállásolása általában úgy zajlik, hogy az ellenfél magának fizeti a szállást, a fogadó félnek csak a transzfert kell biztosítania. De születhetnek alternatív megoldások is, például hogy a hazai csapat vendégül látja ellenfelét.

A jelentésből jó néhány luxuskiadásra is fény derült: Becseyék sokszor méregdrága szállodákban laktak, és luxustermékeket vásároltak az önkormányzati cég pénzén. Egy 2017-es számla szerint Becsey Péter Athénba utazott, ahol 1 millió 66 ezer forint költséget terhelt egy szobáért a Sport Kft.-re. A vizsgálat szerint ez gyaníthatóan magánút volt, mivel nem derült ki, hogy Becsey miért járt a görög fővárosban. Egy 2840 eurós, mai árfolyamon 1,1 millió forintos ajándékról is előkerült egy számla, de nem tudni, hogy mi volt ez, és ki kapta.

A luxusruhákat áruló Burberry üzleteiben többször is vásároltak. Egyszer a kiküldetési rendelvényben ez a számla 1 631 268 forint értékben szerepel, és mint reprezentációs kiadást tüntették fel. Arra vonatkozóan nincs információ, hogy pontosan mit, kinek és miért vásároltak a Sport Kft. képviseletében. 2017. december 16-án ismét közpénzből vásároltak egy Burberry üzletben, ahol 1,3 millió forintot költöttek. Egy másik számlán 780 ezer forintos vásárlás szerepel: nadrágokat és kötött árut vettek.

Egy újabb kiküldetési rendelvény szerint az ügyvezető öt másik ember társaságában Barcelonában járt, ahol ötcsillagos szállodában szálltak meg. Az utazás hivatalos célja nem ismert, a szállodai számla nagyjából kétmillió forintra rúgott, a repülőjegyek 1,1 millió forintba kerültek, és még öt jegyet is vettek a Barcelona–Valencia futballmeccsre, fejenként 75 ezer forintért. Úgy tűnik, nem csak a labdarúgás érdekelte őket: egy számla azt bizonyítja, hogy a Formula-1 monacói nagydíját négyen tekintették meg a kft. pénzén, a jegyekért 764 ezer forintot fizettek összesen, noha ez a program sem tűnik nélkülözhetetlennek a vízilabda-utánpótlás neveléséhez.

Bulgáriában is összehoztak egy nagyjából 1 millió 400 ezer forintos hotelszámlát, amely limuzinszolgáltatást is tartalmazott. Ezen kívül

előkerült egy, a luxuscikkeket áruló római Fendi divatházban kiállított 913 ezer forintos számla, amely a Sport Kft. volt ügyvezetőjének nevére és címére szól.

Ugyanehhez a kiküldetéshez tartozik egy velencei nyugta 18 600 euróról, ez mai árfolyamon 7,2 millió forint. Egy Hublot Big Bang karórát vásároltak rajta. Hogy kinek és miért vették, azt nem tudni biztosan, de az interneten fellelhető olyan fénykép, amelyen a volt ügyvezető csuklóján látszik egy ugyanilyen óra. A könyvelésben mint nagy értékű tárgyi eszköz szerepel, és időmérő eszköznek nevezik. A jelentés szerint mind a könyvelőnek, mind az ügyvezetőnek tisztában kellett lennie azzal, hogy az önkormányzat által biztosított vagyont magáncélra felhasználni tilos.

Egy ékszerüzletben is elköltöttek félmillió forintot, és mai árfolyamon 430 ezret az olasz luxusdivatmárka, a Brunello Cioucinelli boltjában. Ezeket reprezentációs költségként tüntették fel, de az összegeket később visszautalták az önkormányzati cég számlájára.

2019 januárjában a banki folyószámla-kivonat alapján egy Rolexet vásároltak mai árfolyamon 11 millió 570 ezer forintért a cég költségén. Az összeget végül október végén visszafizették a Sport Kft. számlájára, az ügylet pedig hitelként került be a könyvelésbe.

Egy 2019-es egy berlini sportkonferenciáról is beérkezett egy 833 ezer forintos számla, ahogy a jelentés fogalmaz:

Becsey úr a Ritz Carlton Hotelben lakott, de lux lakosztályban.

Ötnapos olaszországi üzleti úton is járt az ügyvezető, innen 2,1 millió forintról szól a számla. A jelentés úgy fogalmaz, hogy „bár elvileg egy ember utazott, a Grand Hotel del Mare szállodába ötöt jelentettek be”. Maradva Olaszországban: hivatalosan Jesolóba is üzleti útra utazott Becsey. Az ellenőrök számára viszont „értelmezhetetlen volt, hogy ha az ügyvezető négy éjszakára utazott, miért nem merült fel szállásköltség, egymaga pedig hogyan tudott nagyjából 200 ezer forint összegben étkezni 2019. július 13-án, majd másnap 40 ezerért naptejet vásárolni”. A könyvvizsgálói jelentés szerint ez esetben is kizárható a hivatali célú utazás.

New York egyik exkluzív, manhattani szállodájában egy 3386 dolláros, mai árfolyamon 1,2 milliós kifizetés történt a Sport Kft. számlájáról. Az ebben az esetben sem világos, hogy az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása közül mi indokolta ezt a programot.

Az uszodaépítéssel is bajok voltak Az önkormányzati uszodával is komoly gondok voltak Becsey Péter regnálása alatt, erről korábban beszámoltunk a 24.hu-n. A II. kerületben már több évtizede megfogalmazódott a hiánypótló sportberuházás, egy uszoda felépítése, de sokáig hiányzott hozzá a forrás. Becsey ügyvezetői kinevezése után a Sport Kft. sikeresen pályázott a Magyar Vízilabda Szövetségnél uszodaépítésre, így a látványsportok támogatására felajánlható társaságiadó-pénzek is megérkeztek a II. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő társasághoz, a több milliárdnyi taopénznek, kormányzati és önkormányzati támogatásnak köszönhetően megépülhetett az uszoda. Az OSC Újbuda főszponzora, az A-Híd Zrt. több mint 7 milliárd forintból építette fel, és 2019 őszén, két héttel az önkormányzati választás előtt adták át Gyarmati Dezső Sportuszoda néven. Láng Zsoltnak ez is kevés volt a győzelemhez, utódja, a szocialista Őrsi Gergely pedig nem sokkal később azzal szembesült, hogy a kivitelező több száz millió forintot követel a pluszmunka miatt. A vita azon megy, hogy mik azok a munkák, amiket garanciálisan el kellene végezniük, és mik számítanak pótmunkának. Ráadásul az uszoda vize időközben elkezdett szivárogni. „Az önkormányzatnak egyelőre annyit sikerült elérnie, hogy elrendelték az ideiglenes helyreállítást, kapott egy fóliaburkolatot a medence, így újra használható. A perek folyamatban vannak, az év első negyedévében várható ítélet, az A-Hídnak ugyanis követelése van az önkormányzat felé, mely több mint félmilliárd forintra rúg” – nyilatkozta most Őrsi az uszodával kapcsolatban.

Nem kellett mindig messzire utazni ahhoz, hogy nagy mennyiségű önkormányzati pénzt tapsoljanak el. Egy balatonfüredi hotelben öten vacsoráztak 597 ezer forintért 2017-ben, amit a vizsgálat szerint nem lehet a vállalkozás érdekében adódó költségnek tekinteni. Luxuscikkek vásárlásához sem kellett okvetlenül átlépni a határt: 1,2 millió forintért vettek egy tévét és egy fali konzolt.

Ráadásul nemcsak a könyvvizsgálói jelentésben találtunk luxuskiadásokat, hanem az önkormányzat oldalán fellelhető dokumentumokban is. A 2018-as beszámoló szerint

az önkormányzati cég vásárolt egy új, közel 25 millió forintos Mercedes-Benz V-osztályt.

A II. kerületi önkormányzattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a luxusautót 2019. október 18-án (vagyis az önkormányzati választás után öt nappal, de még az átadás-átvétel előtt) a Sport Kft. eladta az OSC Vízilabda Sportegyesületnek bruttó 21 millió 800 ezer forintért. A rendszám alapján az autó még forgalomban van, de a műszaki érvényessége tavaly év végén lejárt.

Összetörve kapták vissza a luxustárgyakat

Őrsi Gergely és csapata az átadás-átvétel után készült leltár során bukkant rá tucatnyi olyan tételre, melyek papíron ugyan a Sport Kft. tulajdonaként voltak feltüntetve, de nem álltak a cég rendelkezésére. Amikor a leltár hiányosságaira fény derült, ügyvédi felszólítással kérték vissza a leltárban szereplő tárgyakat. Ezeket volt, hogy a korábbi ügyvezető személyesen vitte vissza, és volt, ami meghatalmazott útján került ismét az önkormányzati céghez. A hiányzó tárgyak összértéke több tízmillió millió forint volt, de ezek csak a vízilabdához kapcsolódó tételek, melyek között a luxuscikkek nem szerepelnek. Jó néhány sporteszköz – így például a pályakötélzet és a cserepad – még mindig nem került vissza az önkormányzathoz.

Nem találtuk nyomát a korábban megvásárolt luxusóráknak sem, melyek egy része a mai napig nem került vissza. Ezek több millió forintos luxustárgyak, például az arany Rolex és egy Hublot óra. Előkerültek viszont az időmérő eszköz címen megvásárolt Apple Watch-ok, melyek tucatszámra szerepeltek a leltárban. Ez egy kedvelt márka volt az előző vezetés regnálása alatt, Apple táblagépeket és laptopokat is vásároltak 2017 és 2020 között. Ezeknek a nagy részét a felszólítás hatására visszaszolgáltatták, ugyanakkor nem túlzás azt mondani, hogy a kétharmadát fizikai sérülésekkel adták vissza (ez látszik az alábbi képgalériában is – a szerk.), így gyakorlatilag használhatatlanná váltak

– mondta lapunknak az MSZP-s polgármester.

Elektromos rollerek, drónok és egy tévé is visszakerült, ahogy egy 200 millió forintot érő több mint 80 méteres kültéri LED-fal is, amely akkora, hogy a Sport Kft. nem is tudja használni. Egy teljes fitneszterem-felszerelés is szerepelt a leltárban, ezeket is felszólításra vitték vissza Becseyék. Ezt – bár elvileg utánpótláskorú gyerekek fejlesztésére vásárolták – utánpótláskorúak nem használhatják.

Három nagy értékű busz is visszakerült, köztük egy hatszemélyes luxusbusz. A Ford Transit Turneo Costum Titanium ára újonnan 16 és 20 millió forint körül mozog.

A fő probléma – mondja Őrsi –, hogy miután ezeket tao-pénzből szerezte be az önkormányzati cég, így elidegenítési tilalom és célhoz kötöttség vonatkozik rájuk. Magyarán: jelenleg semmit nem tud kezdeni a buszokkal és a LED-fallal az önkormányzat. Azt Őrsiék végképp nem tudják, hogy a törött Apple karórákat és elektromos rollereket hogyan tudnák az utánpótlásnevelés szolgálatába állítani.

Becseyt még nem hallgatta ki a rendőrség

Az ügy kirobbanását követően az önkormányzat feljelentést tett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást. A rendőrség a 24.hu-nak küldött válaszában azt írta, hogy gyanúsítotti kihallgatás még nem történt.

Becsey Pétert telefonon értük utol, ő is csak annyit árult el, hogy még nem hallgatták ki. További kérdéseinkre ügyvédje tanácsára nem kívánt válaszolni. Az OSC ügyvezetője, Konrád Mária sem akart nyilatkozni (a többi között arról sem, hogyan és miért került klubjához az önkormányzati cég által vásárolt luxus Mercedes), azt viszont megerősítette, hogy Becsey továbbra is az OSC technikai vezetője.

Kerestük a II. kerület korábbi polgármesterét, Láng Zsoltot is. A fideszes politikus arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy őt kihallgatta-e már a rendőrség tanúként, azt viszont elárulta, hogy nagyjából egy éve hallott először a visszaélések gyanújáról.

Amint annak akkor hangot is adtam, a napvilágra került információk rendkívül megleptek és felháborítottak, jómagam is azok közé tartozom, akik nagyon szeretnék, ha az események mielőbb felgöngyölítésre kerülnének, egyértelművé válna, mi történt, kik és milyen mértékben voltak felelősek a történtekért

– írta.

Válasza szerint polgármestersége alatt a Sport Kft. tulajdonosi felügyelete a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően zajlott. Polgármesterként – képviselőtársaival együtt – minden évben megkapta a cég könyvvizsgáló által ellenjegyzett éves beszámolóját, ezek adatai akkor semmilyen rendellenességre nem utaltak.

Hogy visszaélésekre senki sem gyanakodott, az is jól mutatja, hogy a beszámolókat polgármesterségem idején a képviselő-testület minden alkalommal ellenszavazat nélkül fogadta el, Őrsi Gergely is minden alkalommal igennel szavazott. Mi több, 2019-ben és 2020-ban polgármesterként már Őrsi Gergely terjesztette az új képviselő-testület elé a cég beszámolóját elfogadásra, probléma ezekben az években sem merült fel. Sőt, 2021 februárjában és júniusában a kft. ügyvezetőjének mandátumát – Őrsi polgármester javaslatára – meghosszabbították, egyszer – szintén Őrsi javaslatára – még a fizetését is megemelték

– írta a most országgyűlési képviselőként és kormánybiztosként dolgozó Láng.

Őrsi ezzel szemben azt állítja, nem emelték meg Becsey fizetését. Az önkormányzat át is küldött lapunknak két dokumentumot, melyek szerint Becsey fizetése 2020-ban és 2021-ben is 650 ezer forint volt. A polgármester azt megerősítette, hogy meghosszabbították Becsey szerződését, de csak kétszer három hónapra, a veszélyhelyzet alatt (2021. március 1. és augusztus 31. között) „az uszodaépítés nyomán indult pótmunka- és kötbérkövetelésekhez kapcsolódó perek megismerése és átvétele miatt”, és az első alapos gyanúnál új ügyvezető-helyettest neveztek ki az előző, gazdasági ügyekért felelős személy helyére, akinek a gazdasági átvilágítás volt a feladata. A felügyelőbizottság ezek után rendelte el a visszamenőleges, ötéves, teljeskörű, független könyvvizsgálói átvilágítást.

Láng Zsolt azt is megjegyezte, hogy polgármestersége alatt Őrsi Gergely volt az önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának elnöke, e minőségében minden tulajdonosi döntést hivatalból véleményezett. Őrsi reakciója szerint viszont a bizottságnak nincs ilyen hatásköre. „Minden társaságnak saját felügyelőbizottsága van, illetve a képviselő-testületnek van tulajdonosi jogköre. A képviselő-testület elé kerülő céges beszámolók ilyen részletességgel nem mutatják be a cég gazdálkodását (eredménykimutatás, mérleg, kiegészítő melléklet a tartalma)” – írta lapunknak Őrsi.

Láng Zsoltnál rákérdeztünk arra is,

tudott-e arról, hogy egy 25 milliós Mercedest vásárolt az önkormányzati cég 2018-ban,

ki használta ezt az autót, és mi indokolta a beszerzést.

A volt polgármester ezekre a kérdésekre nem válaszolt.

A Magyar Vízilabda Szövetségnél (MVLSZ) arról érdeklődtünk, indítottak-e vizsgálatot a Sport Kft. taopénz-felhasználásával kapcsolatban, amennyiben igen, mire jutott a vizsgálat, illetve rákérdeztünk arra is, hogy a szövetség előző elnöke, Vári Attila engedélyezte-e ezeket a kiadásokat.

A szövetség válasza alapján az MVLSZ a benyújtott sportfejlesztési programok jóváhagyása során a tao-bizottság közreműködésével hoz döntést. A szövetség elnöksége által létrehozott bizottság a sportfejlesztési programokat sportszakmai szempontból vizsgálja. A hatályos szabályozás szerint a legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok esetében a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a sportpolitikáért felelős miniszter ellenőrzi, egyéb esetben az ellenőrzési feladatokat az MVLSZ látja el. Hozzátették: „Ennek megfelelően az MVLSZ valamennyi, az ellenőrzési feladatkörébe tartozó sportfejlesztési program felhasználását ellenőrizte, illetve folyamatosan ellenőrzi, amennyiben a jogszabályoktól való eltérést észlel, úgy természetesen a szükséges lépéseket megteszi.”

A szövetség válasza szerint még vizsgálják a Sport Kft. 2016-os és 2017-es elszámolását, részben a 2018-2019-es évre vonatkozó elszámolást, valamint a 2021-es és a 2022-es elszámolást is. Lezárták viszont a 2018-as elszámolás vizsgálatát, a szövetség erre az időszakra vonatkozóan nem talált szabálytalanul felhasznált támogatást.