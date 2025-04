Már két nyomozásban „érintett” Mészáros Lőrinc cége

Vadai Ágnes (DK) ismét Polt Péter legfőbb ügyészhez fordult, hogy megtudja: valóban tartott-e házkutatást a nyomozó hatóság a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló R-Kord Kft.-nél bizonyos vasúti beruházások kapcsán. Az ellenzéki képviselőnek egy éve Polt Péter írta meg, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt van folyamatban büntetőeljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán azzal kapcsolatban, hogy az állam úgy vehetett át munkákat Mészáros Lőrinc cégétől, hogy azok még el sem készültek el. Erről a Szabad Európa írt először.

Vadai Ágnes úgy tudja, hogy most valóban történtek nyomozati cselekmények, házkutatást tartottak. Arról kérdezte Polt Pétert, hiteles-e az információja, ha igen, mikor tartották a kutatást. Ezt a legfőbb ügyész helyettese nem erősítette meg. Ibolya Tibor válasza szerint ugyanakkor a Mészáros-cég érintettsége már két büntetőügyben is felvetődött. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) is nyomoz. Mindkét eljárás felderítési szakaszban van.

A Szabad Európa korábban azt írta, hogy valótlan tartalmú, de legalábbis a kivitelezői szerződésnek nem megfelelő úgynevezett készre jelentési dokumentumok alapján vehette át az állam 2021 végén a GSM-R vasúti fejlesztés optikai hálózatát több szakaszon. A rendszer kiépítésére még 2018-ban írtak ki közbeszerzést, ezt Mészáros Lőrinc cége, az R-Kord Kft., illetve az i-Cell Mobilsoft Zrt. konzorciuma nyerte meg. A beruházás eredeti értéke 58,85 milliárd forint lett volna, részben uniós forrásból valósult volna meg a 2014–2021-es hétéves uniós költségvetés terhére. Ezért nem volt mindegy, mikor fejezik be.

A beruházás végül késve, csökkentett műszaki tartalommal, a tervezetthez képest drágábban és eltérő finanszírozással valósult meg. A cikk szerint az átadás-átvételi jegyzőkönyvek formátuma és az azokban tett megállapítások – az adott vonalszakasz nevének kivételével – teljesen ugyanazok. A Szabad Európa információi szerint az átadott infrastruktúra több esetben még nem is volt olyan állapotban, hogy készre lehessen jelenteni az adott szakaszt.

A MÁV korábban 19 pontban sorolta fel műszaki és minőségi kifogásait Mészáros Lőrinc cégével szemben, amiket az Építési és Közlekedési Minisztériumnak is jelzett. Korábban egyébként a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya elutasította a feljelentést, ám a Fővárosi Főügyészség a döntést hatályon kívül helyezte, elrendelte a nyomozást. A határozatból az is kiderült, hogy a rendőrségi elutasítás ellen az Integritás Hatóság adott be felülbírálati indítványt.