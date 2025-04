A fideszes Németh Balázs már a Tisza Párt felelősségét keresi a száj- és körömfájás tovább terjedésében

Szombaton délben bejelentette Nagy István agrárminiszter, hogy a marhák mellett a sertéseket is leölik, és pár óra alatt teljesen felszámolják azt a rábapordányi sertéstelepet, ahol a hét második felében megjelent a száj- és körömfájás fertőzés.

Hivatalos magyarázat egyelőre nincs arra vonatkozóan, hogy a fertőzés miként jelenhetett meg a pordányi telepen, a kormánymédia viszont a napokban már pedzegette a Partizán esetleges felelősségét, mivel Gulyás Mártonék a témában forgatott riportjuk során Pordányban is fogattak. A telep vezetője, Bóna Szabolcs erre már pénteken reagált a Facebookon, határozottan kijelentve, hogy a Partizán stábja nem járt a telepen, csak az irodában forgattak. Megjegyezte azt is, hogy a közmédia stábja is járt Pordányban a napokban, ők élőben jelentkeztek be szintén az iroda előtt.

„Tudomásom szerint Bábolnáról érkeztek hozzánk, ahol az elásás helyszínét csak annyira tudták megközelíteni, mint mindenki, aki a katódgyár építkezésén dolgozik. A többi riport gépkocsiban és rendelőben készült. A szigetközi túrát és a levéli felvételeket a velem készült riportot követően vették fel” – részletezte az ügyet Bóna Szabolcs.

Nem tudni, hogy ez a bejegyzés elért-e Németh Balázshoz, de ha igen, a jelek szerint ő ezt nem találta kielégítőnek. Németh Balázs korábban hosszú évekig a közmédia híradósa volt, majd a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság egyik főszervezőjeként tevékenykedett, később pedig a főpolgármester-jelöltség felé is kacsintgatott. Jelenleg a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője, és legújabb Facebook-bejegyzésében a Partizáné mellett a Tisza Párt esetleges felelősségét is említi a járvány terjedésében. A kapcsolódási pont Bóna Szabolcs személye, aki a Tisza Párt agrárszakértője, a párt februári kongresszusán is vendégeskedett.

Miközben az egyik tiszás azért dolgozik Brüsszelben, hogy ne kapjon Magyarország uniós pénzt, a másik tiszás annyira lelkesen igyekszik befeketíteni a kormány munkáját, hogy a saját telepét (és a teljes magyar állattenyésztést) sodorja veszélybe?

– így fogalmazott Németh Balázs, aki ugyan direktben senkit nem vádol semmivel, de több, számára „kínzó” és „izgalmas” kérdést is megfogalmazott az üggyel kapcsolatban. Ennek folyamán a maga részéről kizárta, hogy a vírust a vadállatok vagy a szél vitte volna tovább Pordányba, az viszont már izgalmas kérdés szerinte, hogy „valaki odavitte-e”. Németh mindezek mellett még arról is ír, hogy Bóna Szabolcs „hetek óta bírálja a kormány száj- és körömfájás elleni intézkedéseit”, és azt is fejtegeti: „megéri ezt a kockázatot [a Partizán fogadását] vállalni azért, hogy az ellenzéki politikus egy újabb interjúban bírálhassa a kormányt?”

A szóvivő posztjára komment formájában reagált Rábapordány polgármestere, Visy László, aki azzal kezdte válaszát, hogy az igazságérzete nagyobb annál a hazugságnál, amit Németh megfogalmazott.

„Amióta kitört a száj- és körömfájás járvány, itt Rábapordányban összeült a válságstáb és nekifogtak a védekezésnek. Minden eszközzel azon dolgoztak, hogy a telepre ez a járvány véletlen se kerüljön” – írja a polgármester, aki elmondása szerint maga is kivette a részét a munkából.

Az, hogy emberi mulasztás történt volna, a rábapordányiak nevében biztosan merem kijelenteni, hogy ezt teljes egészében megcáfoljuk! Mi éltük meg, mi követtük végig és a végén mi szenvedjük meg ezt az egészet!

– jelentette ki a településvezető, mire Németh visszakérdezett, hogy mi alapján zárja ki az emberi mulasztás lehetőségét.

Az eseményeket a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is kommentálta már, Bóna Szabolcs pénteki posztjához fűzte hozzá, hogy támogatásáról biztosítja a pordányiakat, és a legjobbakban reménykedik.