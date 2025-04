Nagy István: Rábapordányon a sertéseket is leölik

Órákon belül felszámolják a ragadós száj- és körömfájásvírussal fertőzött rábapordányi állattartó telepet. Ezt az agrárminiszter jelentette be, akit az MTI idézett. Nagy István megismételte: a vírus megállításához minden állattartó fegyelmezett együttműködésére van szükség.

Azt mondta, hogy a hatóságok hatalmas munkát végeznek a telepen, 875 szarvasmarha leölése megtörtént. Mivel sertések is voltak a telepen – bár náluk nem találtak fertőzést –, a marhák közelsége miatt elkerülhetetlen, hogy az egész sertésállományt is felszámolják. Ennek nagy része már megtörtént, estére minden állatot leölnek, vasárnapra pedig elföldelik őket. A tárcavezető szavai szerint a sertések „vírusgyárakká” válhatnak, ha rájuk is átterjedne a fertőzés.

Nincs más lehetőség, bármennyire is fáj a szívünk, minél előbb el kell földelni őket azért, hogy a többi állatot meg tudjuk menteni

– fogalmazott Nagy István.

Az agrárminiszter azt már korábban bejelentette: az állati tetemeket Pereszteg külterületán, az állami ATEV telephelyén földelik el. A hatóság által ez a legalkalmasabb kijelölt terület erre, ami évtizedek óta ezt a célt szolgálja. Itt monitoring kutakat állítanak fel és a honvédség biológiai laboratóriuma is kitelepül a lakosság legnagyobb biztonsága érdekében.

Azt nem tudni, a leölt állatokért mennyi kártérítést fizetnek pontosan. A kormány ugyanakkor két napja már döntött a száj- és körömfájás elleni védekezéshez kapcsolódóan a sertéstartók támogatásáról is. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a piaci zavarok elkerülése érdekében a korlátozás alatt álló területeken nevelt egészséges vágósertéseket felvásárolják. A felvásárlás értékét az AKI (Agrárközgazdasági Intézet) hivatalos termelői ára alapján határozzák meg, de a kártalanítás összege csak 40%-kal lehet alacsonyabb, mint az aktuális piaci ár. Az egészséges vágósertés állomány egyedét – a vonatkozó forgalmazási korlátozásra figyelemmel – az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. és az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. veszi meg.