Cikkünk után kemény kérdéseket kapott a városrendészet szakmai igazgatója a győri közgyűlésen

Csütörtökön jelent meg riportunk a győri városrendészeten belüli visszásságokról, feszültségekről, amelyeknek több belső forrás megszólaltatásával és az illetékesek megkérdezésével próbáltunk utánajárni. A polgármester és az őt támogató frakció tagjai a pénteki közgyűlésen számos kérdést tettek fel a Városrendészet működéséről beszámolót tartó Miletics Mórnak, ám a szakmai igazgató ezek jelentős részére nem tudott válaszolni: azt ígérte, később írásban felel ezekre. A polgármesternek a Városrendészettel kapcsolatos rendőrségi eljárásra vonatkozó kérdésére azt mondta: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatbekéréssel fordult hozzájuk, de ennek tartalmáról a titoktartási kötelezettség miatt nem beszélhet.

Az előzmények ismeretében több napirendi pont is izgalmasnak ígérkezett a győri önkormányzat pénteki közgyűlésén. Az egyik ilyen, hogy Pintér Bence, a kisebbségi Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) frakció által támogatott ellenzéki városvezető ismét alpolgármesternek jelölte a kabinetfőnökét, Tóth Pétert. Ám a polgármester javaslatára az alpolgármester-választás lekerült a napirendről. Mint Pintér Bence elmondta: még egyeztetni kívánnak az ügyben a többségi frakciót vezető Fekete Dáviddal. Ez a személyi kérdés egyébként hónapok óta függőben van.

A polgármester szerint korábban a Fidesz frakcióvezetője támogathatónak ítélte, a január 24-i ülésen végül mégsem szavazta meg a kormánypárti frakció Tóth Péter kabinetvezetőt Pintér Bence polgármester-helyettesének. Mint Pintér a 24.hu-nak korábban adott interjúban elmondta: a jelenlegi SZMSZ két főállású alpolgármestert engedélyez, de a második alpolgármesterre vonatkozó előterjesztést a Fidesz addig még napirendre sem engedte tűzni. A városvezető mégis bejelentette, hogy a polgármesteri kabinetvezetőt, a győri Széchenyi Egyetem docensét jelöli alpolgármesternek, akire a szociális ügyek, a generációk együttélése és a közlekedés területének felügyeletét bízná.

Az ő személyét Fekete Dávid frakcióvezető úr is javasolta az októberi tárgyalások folyamán, mondhatjuk úgy, hogy áldását adta rá. Ha akkor Tóth Péter felmerült, mint konszenzusos személy, akkor nem látom, hogy miért ne lehetne most is az