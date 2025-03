Kormánymegbízottak vehetnék át az irányítást a „romló pénzügyi helyzetű” önkormányzatok fölött

A Magyar Államkincstár elnöke költségvetési biztost nevezhet ki határozatlan időre július 1-től minden olyan önkormányzathoz, amelynél „súlyos, romló pénzügyi, gazdasági helyzetet” tapasztal – írja a Szabad Európa.

Csakhogy – jegyzi meg a lap – a jogszabály nem definiálja, hogy egy önkormányzat pénzügyi helyzete mikor válik „romlóvá”, „súlyossá”. A Szabad Európa forrása szerint a módosítás célja első körben egyértelműen az lehet, hogy a főváros nyakába ültessenek egy ilyen megbízottat.

A költségvetési biztos gyakorlatilag teljesen átvehetné az irányítást egy önkormányzat működése felett, ugyanis a kinevezése után minden kiadáshoz az ő ellenjegyzése lenne szükséges.

Az erről szóló tervezett törvénymódosítás ellen a lap szerint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy sor kifogást emelt egy keddi, Navracsics Tibor miniszterrel folytatott egyeztetésen. Aggasztónak találják, hogy a tervezet nem definiálja, hogy egy önkormányzat pénzügyi helyzete mikor válik „romlóvá” vagy „súlyossá”, így ez akár gumiszabály is lehet, és attól is tartanak, hogy a kinevezett költségvetési biztos akár nem nyilvános módon is élhet majd a jogaival, amivel az önkormányzatok gazdálkodásának átláthatósága sérülhet.