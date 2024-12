Karácsonyra bezár a gyermekosztály és a szülészet is a mosonmagyaróvári kórházban

December 25-én és 26-án a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekgyógyászati osztályán az ellátás átmenetileg szünetel – tudatta még csütörtökön az intézmény megbízott főigazgatója a kórház Facebook oldalán. Az ellátás szüneteltetésének oka a „munkaszüneti napok torlódása.”

Jenei Júlia Kinga arról is tájékoztatott, hogy a kieső időszakban is folyamatosan biztosított a térség gyermekgyógyászati ellátása, amit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház lát el. „A győri kórház szakemberei készen állnak Mosonmagyaróvár és környéke lakosságának fogadására és megfelelő ellátására” – tette hozzá, és arra kérte a betegeket, sürgős esetben forduljanak bizalommal a győri kórházhoz, „ahol továbbra is minden szükséges segítséget megkapnak.”

A Mosonvármegye Közéleti Lap megkereste az Országos Kórházi Főigazgatóságot azzal kapcsolatban, hogy az osztály átmeneti bezárása a szülészetet is érinti-e. Az OKFŐ válaszából kiderül, hogy a szülészet is leáll december 25-én és 26-án:

A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán, valamint a Gyermekgyógyászati Osztályán az ellátás átmenetileg, a munkaszüneti napok torlódása miatt 2024. december 25-én és december 26-án szünetel.

A Karolina Kórház szülészetén nem ez az első eset, hogy akadozik az ellátás. Tavaly tavasszal derült ki, hogy csak hétfő reggel 8-tól pénteken négyig lehet szülni, és hétvégére Győrbe szállítják a kismamákat és az újszülötteket.