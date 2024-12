Török Gábor: itt a magyarázat, hogy a kormányközeli kutatásokban, miért áll olyan jól a Fidesz

“Ha jól értem, kaptunk egy magyarázatot arra, hogy a több közvélemény-kutatónál látott eredményekhez képest (ahol a Tisza vezet vagy fej fej melletti az eredmény) a Nézőpontnál miért jelentős a Fidesz előnye” – kezdi hétfői posztját Török Gábor. A politikai elemző arra a jelenségre céloz, hogy kormánypárti és nem kormánypárti közvélemény-kutatók olyan különbséggel mérnek, hogy arra nem volt eddig példa Magyarországon.

Török a mai napon publikált Nézőpont-felméréssel kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait, amelyben a Fidesz továbbra is vezet. Szerinte a Nézőpont kutatásában a

„bizonytalanok és rejtőzködők körében a statisztikai módszerekkel beazonosított pártpreferenciát”- rész valami olyasmit jelenthet, hogy az intézet itt nem részletezett statisztikai módszerekkel megmondja, “kitalálja”, hogy kire szavaznának azok, akik a pártpreferenciájukat firtató kérdésre azt válaszolják, hogy még nem tudják, vagy nem akarják megmondani.

Török hozzáteszi: „könnyen lehet tehát, hogy a – ahogy a közlemény mondja – “bevallott” pártpreferenciák alapján náluk is lényegesen rosszabbul áll a Fidesz, de a Nézőpont más kérdésekre adott válaszok vagy egyéb módszerek alapján úgy véli, hogy a Fidesznek komoly tartaléka van a bizonytalanok és a rejtőzködők között, és ezeket hozzá is számítja a Fidesz végül publikált eredményéhez.”

Mráz Ágoston Sámuel a Nézpont vezetője odakommentelt Török bejegyzése alá: „A kormány régóta dolgozik a török-magyar barátságon és láthatóan a Török-Magyar barátság létre is jött… Török Gábor ugyanis csak a Tisza Párt és a hozzá közelállók véleményét ismétli akkor, amikor ismételten kételyt ébreszt a Tisza Párt állítólagos vezetését cáfoló Nézőpont-kutatással kapcsolatban. S mivel az igazság pillanata messze van még (16 hónap), szeretném Török Gábor figyelmét felhívni a közleményünkből is kiolvasható tényre: a teljes népességben a Fidesz-előny nagyobb arányú, mint a „legvalószínűbb listás eredmény” adatunknál, tehát nem trükközünk senki javára a számokkal. A hibát és csúsztatást szerintem máshol kellene keresni (vö. manipulációs kerekasztal)! A Nézőpont-kutatás nemcsak pontos, hanem a valóságos helyzethez is ez a legközelebbi, mert a 2026 áprilisában várható eredményről és nem csak a törzsszavazók (=biztos szavazó pártválasztók) állítólagos pártpreferenciájáról szól.”

Török minderre azt reagálta: „Bocsánatot kérek, nem tudtam, hogy a Nézőpont közel áll a Tisza Párthoz, ha így van, akkor elnézést kérek, ez tudatlanság volt a részemről. Ebben a posztban ugyanis nem tettem mást, csak ismertettem a ti álláspontotokat, amit tiszteletben tartok, és örülök annak, hogy ezt tisztáztátok.”