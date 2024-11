A Jobbik is megszavazta Fekete-Győr András mandátumfosztását

A Mi Hazánk és a Fidesz mellett a 2022-ben a Momentummal egy listán induló Jobbik képviselői is megszavazták Fekete-Győr András mandátumának elvételét. A Momentum korábbi elnökének összeférhetetlenségét azután mondta ki az Országgyűlés, hogy októberben a a Fővárosi Ítélőtábla hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt elítélte.

A frakció azért döntött úgy, hogy igennel szavaz Fekete-Győr András összeférhetetlenségének kimondásáról, mert maga a képviselő is bejelentette lemondását, mandátumára pártja még az utódját is megnevezte ( Cseh Katalin volt EP-képviselőt – a szerk.). Lemondása mindez idáig nem történt meg, helyette azt választotta, hogy a parlament döntsön az összeférhetetlensége kimondásáról

– válaszolta a Jobbik lapunknak arra a kérdésére, hogy miért szavaztak igennel az összeférhetetlenségre.

A párt hozzátette, hogy korábbi képviselőjük, Samu Tamás Gergő hasonló bűncselekményért önmagától vállalta a jogerős döntést követően a jogkövetkezményeket a lemondásával.

Bár lehet vitatni egy-egy bírósági döntés jogosságát, azonban a jogkövetkezmények nem maradhatnak el. Akkor is és most is ezt képviseljük. A törvényes rend pártján állva a bírósági döntések jogkövetkezményét, még ha azzal a fél nem is ért egyet, akkor is végre kell hajtani