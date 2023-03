Schadl György letartóztatása óta elérhetetlen a végrehajtók szakmai folyóirata

Nem sokkal azután, hogy Schadl Györgyöt letartóztatták, minden jel szerint megszűnt a végrehajtók hivatalos szakmai folyóiarata, az Executio. A Telex cikke szerint 2021 óta nem jelent meg új lapszám, és új írást sem tud fogadni a szerkesztőbizottság, amelynek tagja volt maga Schadl is a kar elnökeként.

Az Executio még 2011-ben indult Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) szakmai lapjaként, majd a végrehajtói rendszer átalakítása közben három évvel később el is halt. 2016-ban aztán megérkezett Schadl György, az ő elnökké választása után 2016-ban újraindították a lapot, és a koncepció szerint évente 4-6 alkalommal jelentettek volna meg új lapszámot, köztük hazai és nemzetközi jogászok szakmai publikációit is, amelyek akár doktori értekezésekben is hivatkozhatók. A célt aztán nem sikerült teljesíteni, 2016 és 2021 között mindössze tizenkét szám jelent meg, az utolsó 2021-ben, a Schadl-ügy kirobbanása előtt nem sokkal.

Joggal lehetne feltételezni persze, hogy a két dolog nem függ össze, és Schadl letartóztatásától független a lap beszántása, az azonban árulkodó, hogy ma már a teljes archívum elérhetetlen, az Executiót felkeresőket másféléve ugyanaz a hibaüzenet fogadja.

A Telex összefoglalója szerint a lapban volt, hogy Schadl köszöntötte az új hivatalvezetőt, akit Varga Judit igazságügy-miniszter nevezett ki hét évre, de olyan is, hogy Völner Pál azon lelkendezett, hogy „az utóbbi években az Igazságügyi Minisztérium és az MBVK elnöksége között jó együttműködés alakult ki”.

