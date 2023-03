A Tanítanék Mozgalom szerint a kormány politikai okokból végzi ki az Orvosi Kamarát

Ma Magyarországon az orvosok és a pedagógusok helyzete több szempontból is hasonló. Míg a két hivatás képviselői az összeomló szociális védőhálót próbálják fenntartani, addig a kormányzat a pedagógusokhoz hasonlóan most már az orvosokat is politikai lejárató kampányokkal támadja. A szakmai kritikát megfogalmazókat megpróbálják elhallgattatni, ellehetetleníteni. Ez egy bántalmazó kapcsolat, melynek véget kell vetni