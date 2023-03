Eddig közel ötezer orvos jelezte, hogy tagja akar maradni a MOK-nak

Egy nap alatt már közel ötezren jelezték belépési szándékukat az „új” orvosi kamarába, mondta Álmos Péter, a MOK alelnöke a MedicalOnline-nak. A kamara csütörtök délelőtt még 2500 csatlakozóról számolt be.

Az alelnök nemmel felelt arra a kérdésre, kivégezték-e a kamarát, mert szerinte „egy 5-10 ezer fős erős, összetartó kamara is lehet ütőképes, ráadásul az elmúlt két nap eseményei biztatóak”.

Nyugdíjas, már nem aktív kollégák kérik a felvételüket, külföldön dolgozó magyar orvosok csatlakoznának támogatóként, és még volt/leendő betegeinktől is érkezett felajánlás önzetlen segítésre

– jelezte Álmos Péter, aki hozzátette: „a nyomásgyakorlás tovább zajlik, folytatni fogjuk az önként vállalt túlmunkaszerződések letététbe helyezését. Ha ezt csak néhány ezren megteszik, az több mint elég”.

A Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szóló törvénymódosítást hétfőn nyújtották be, kedden el is fogadták, szerdán pedig ki is hirdették a törvényt.