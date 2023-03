Már az első órákban kétezernél is több orvos nyilatkozott, hogy tagja akar maradni a MOK-nak

Hétfőn nyújtották be a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a parlament kedden el is fogadott, szerdán pedig ki is hirdették a törvényt.

A MOK azóta arra kéri a tagságot (amely körülbelül 42 ezer aktív orvosból és nagyjából 8 ezer nem aktívból áll), hogy a kamara honlapján megadott lehetőség egyikének kiválasztásával nyilatkozzon arról, hogy tag szeretne maradni. A törvénymódosítás értelmében ugyanis aki a az orvoskamara tagja kíván lenni, külön nyilatkozatot kell tennie. Erre 30 napjuk van az orvosoknak. Akik nem nyilatkoznak, azok 30 nap elteltével automatikusan törlődnek a kamara tagságából.

A MOK a Facebookon azt közölte, hogy néhány óra alatt több mint 2500 nyilatkozat érkezett.

Éger István, a MOK korábbi elnöke lapunknak azt mondta, 2007-ben, amikor a második Gyurcsány-kormány eltörölte a kötelező tagságot, az orvosok nagyjából 20 százalékát veszítette el a kamara, nagyjából 35 ezren azonban kamarai tagok maradtak.