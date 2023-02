Késsel raboltak ki egy virágboltot Újpesten

Kiraboltak egy virágboltot pár nappal ezelőtt Újpesten. A BRFK tájékoztatása szerint egy maszkos férfi késsel fenyegette a tulajdonost, majd a kasszában lévő pénz átadására szólította fel.

A nő félelmében néhány ezer forintot adott át az elkövetőnek, aki nem érte be ennyivel, és a maradék aprópénzt is követelte tőle. Miután megszerezte azt is, elmenekült a helyszínről. A nő a támadás során nem sérült meg.

Az újpesti rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, a 39 éves G. Árpádot, akit ​a kerületben lévő lakásán kaptak el. A felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével gyanúsított férfi beismerte a bűnösségét. Az újpesti nyomozók a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.