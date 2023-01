Ez lehet a Vodafone új neve

A héten elején derült ki, hogy a tavaly nyáron beharangozott 715 milliárd forintnál valamivel kevesebbért, 660 milliárd forintért veszi meg a 4iG Nyrt. és a magyar állam a Vodafone Magyarország Zrt.-t, miután lezárult a telekommunikációs vállalat felvásárlására irányuló tranzakció.

A 444 iparági forrásra hivatkozva azt írja, a felvásárlás után

One lehet a Vodafone új neve. Az információt egyelőre nem erősítették meg, de a hitelességét erősíti, hogy a 4ig-nek már két olyan mobilszolgáltatója is van, amelyeket One-nak hívnak, illetve erre a névre kereszteltek át. Ezek közül az egyik a tavaly a megszerzett albán One Telecommunications (itt egyébként a név még a korábbi tulajdonos Deutsche Telekomhoz köthető), a másik pedig a korábban Telenor Montenegro néven futó vállalat, amely szintén a One nevet kapta.

A névváltás mellett szól az is, hogy a one.hu domain nevet a 4iG szerezte meg.

