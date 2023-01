„Pintér volt az utolsó csepp a pohárban, ráadásul mérgező csepp” – Simkó Edit is felmond

Ma eldöntöttem beadom a lemondásom. Pintér volt az utolsó csepp a pohárban, ráadásul mérgező csepp. Egy tudatlan ember teljes dilettantizmusa és gonoszsága tükröződik legújabb ötletéből. Milyen ostoba pontok. Milyen aljas pontok

– írta Simkó Edit szerda délután Facebook-oldalán. A pedagógus arra utalt a bejegyzésben, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint rendszerszintű, éves belső teljesítményértékelés bevezetését tervezi a kormány az oktatási-nevelési intézményekben. Ez alapján az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapna a belső ellenőrzés, amit a pedagógusoknál az intézményvezetők, az igazgatóknál a fenntartók végeznének el.

A pedagógus a posztban úgy fogalmaz ezzel kapcsolatban: A besúgást, a nemtelen versengést fogja generálni egy rakás éhbérért dolgoztatott rabszolga között, akik majd összevesznek a koncon, mint munkatáborosok a fűrészporkenyéren, vagy káposztatorzson. A magukat intézményvezetőnek vélők, akik valójában maguk is rabok, hatalommámort kaphatnak, ha gyengék, és kéjjel büntetnek és jutalmaznak.”

Tehát lemondani tisztességes. A közalkalmazott nem fel-, hanem lemond. Ha ezt a rendszert tovább szolgálom, magamat árulom el, és mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök. Egy újabb áttét lennék egy rákbeteg szervezetben

– közölte.

Simkó Edittel még tavaly februárban készítettünk interjút, amikor iskolájában egyedüliként tiltakozott polgári engedetlenséggel. Azóta az utcán is tiltakozott, felszólalt több, az oktatás megreformálásáért küzdő tüntetésen is. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) idén őt is jelölte a SZABAD-díjra.

Az utóbbi hetekben számos pedagógus jelentette be felmondását, többek között a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium egyik tanára és a XI. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Eötvös József Gimnázium egy-egy pedagógusa is.