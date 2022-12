Energiatakarékos újépítésű lakást venne? Mutatjuk az új kínálatot!

Több mint 500, rendkívül alacsony energiaigényű otthonnal bővíti kínálatát hazánk vezető lakóingatlan-fejlesztője.

Három fejlesztés keretében több mint 500 otthonnal bővíti újlakás-kínálatát a Cordia a VIII., a IX. és a XI. kerületben. Ezzel a vásárlók immár összesen 850 budapesti lakásból válogathatnak Magyarország vezető lakóingatlanfejlesztőjénél, amelyek között mindenki megtalálhatja az ideális otthont, akár zöldövezetben, akár a belvárosban tervez ingatlant vásárolni, illetve akár családi otthont szeretne, akár biztonságos befektetésben gondolkodik.

Mindhárom új fejlesztés esetében fontos szerepet kap az alacsony rezsi, vagyis a kiemelkedő energiahatékonyság: az ingatlanok a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő vagy annál is takarékosabb lakásokból állnak majd. Az épületek AA energetikai besorolásúak, ami azt jelenti, hogy energiaigényük akár az egynegyede is lehet egy Magyarországon átlagosnak számító, FF kategóriába sorolt ingatlanénak. (Hazánkban a lakások és családi házak fele tartozik az FF vagy annál rosszabb minősítésű otthonok körébe, a 2000-es években épült házak jellemzően az FF besorolás követelményeit teljesítik.)

A most bejelentett projektek között hamisítatlan belvárosi és mégis zöld fejlesztésnek számít a 100 lakásos Corvin Next, amely Budapest legszélesebb sétálóutcája, a többszörös nemzetközi díjnyertes Corvin Sétány közelében, a Futó utca felújított, rendezett részén épül. A fejlesztés jelentőségét jól mutatja, hogy ennek révén a kerületben elérhető új lakások száma 25%-kal nő. A mind formájában, mind anyaghasználatában egyedi és exkluzív homlokzatú épület különlegessége, hogy a fejlesztés során a környékbeli házakhoz képest szokatlanul nagy méretű zöld belső kertet alakítanak ki, illetve bel- és kültéri közösségi terek is helyet kapnak. A központi lokációnak, a sétány és a Corvin Plaza közelségének köszönhetően számos kikapcsolódási és vásárlási lehetőség, szolgáltatás érhető el sétatávolságon belül.

A IX. kerületben, a folyamatosan fejlődő és a Corvin-negyed városrehabilitációjához hasonlóan teljes megújulás alatt álló területen, hatalmas, fás belső kerttel és saját parkolóval valósul meg a Woodland, a Haller Park és a Kerekerdő park szomszédságában. Az első ütem során elkészülő épületben 257 lakás kap helyet: a választékban megtalálhatóak a stúdiólakások, a két-, három- és négyszobás, kertkapcsolatos vagy erkélyes otthonok, a legfelső szintre pedig exkluzív penthouse-okat terveztek. A projekt a kerületben elérhető új lakások számát a negyedével növeli.

A legújabb trendeknek megfelelő építészeti megoldásokkal megtervezett, 153 lakásos Sasad Resort Sunrise különlegessége, hogy a XI. kerület zöldövezetében, a Rupp-hegy Természetvédelmi Terület és a Madárhegy szomszédságában kapott helyet – könnyen elérhető távolságban a városközponttól. A Sasad Resort exkluzív lakóparkban egy tágas élménypark is megtalálható, amely egyedülálló kikapcsolódási lehetőségeket – játszótereket, sportpályákat, szabadtéri edzőparkot, piknikhelyszíneket és grillezőket – kínál a család minden tagja számára, több mint 8000 négyzetméteren.

„Hosszú távú célunk, hogy minden projektünknél maximalizáljuk az elérhető technológiák nyújtotta leghatékonyabb energiafelhasználási szintet, és minél inkább a megújuló energiaforrások felé mozduljunk el. A kínálatunkban megtalálható ingatlanjainkban mennyezethűtést és -fűtést alkalmazunk, amelynek működését hőszivattyús rendszer biztosítja megújuló energia használatával. A termosztát szabályozása okosotthon-rendszeren keresztül működik minden lakásban, így a hőmérséklet akár távolról, mobiltelefon segítségével is állítható” – mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.