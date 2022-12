Nem árulja el a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, hogy miről volt szó a kormányülésen, amire meghívták

Szokatlan időpontban, szombaton ülésezett a kormány legutóbb, ahova meghívást kapott ezúttal a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, Horváth Péter is, aki egyúttal a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. A Nemzeti Pedagógus Kart az Orbán-kormány hozta létre 2012-ben, hogy az papíron pártpolitikától mentes szakmai tárgyalópartnere legyen az oktatásügyben, ezért a mostani találkozónak is sokan nagy jelentősséget tulajdonítanak.

Ám a megjelenteken kívül senki nem tudja, mi hangzott el az ülésen. És a megjelentek – köztük Horváth Péter – egyelőre nem törik össze magukat, hogy tájékoztassák a közvéleményt. Az RTL Híradója is érdeklődött a Nemzeti Pedagógus Kar elnökénél, de nem kaptak választ. A csatorna ezután a két nagy tanárszakszervezetet kereste, de kiderült, hogy Horváth nekik sem mondott semmit.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet azt mondta, az elmúlt 24 órában többször próbálták felvenni a kapcsolatot a győri gimnázium igazgatójával, de hiába. Nagy azt sem tartja meglepőnek, hogy a közvetlen egyeztetésekből most is kihagyták őket.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke később megerősítette, hogy Horváth őket sem tájékoztatta a fejleményekről. Totyik ugyanakkor azt mondta, már azt is pozitívumként lehet értékelni, hogy a kormány szakemberekkel egyeztet, még akkor is, ha ez a személy a saját maga által gründolt szervezet vezetője.

Korábban egyébként a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan azt közölte, hogy a kormányülésen gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyaltak. Oktatási kérdésekről nem ejtett szót, ugyanakkor furcsa lenne, ha nem esett volna szó a témáról éppen akkor, amikor kivételesen egy tanárszervezet képviselője is jelen volt.