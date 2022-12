Blikk: Kárász Róbert a közmédiában kap komoly posztot az ATV után

Az ATV után a közmédiánál kap fontos pozíciót Kárász Róbert – írja a Blikk.

Mint az ismeretes, Kárász azután tűnt el végleg az ATV képernyőjéről, hogy a műsorvezetőt meghazudtolta a csatorna Baranyi-ügyben. Kárász ezt mondta a már korábban bejelentett távozásáról: “A televíziós politikai műsor és az alapítvánnyal együttjáró egyeztetés, az néha adott olyan helyzetet és szituációt, amit nehezen tudtunk megértettetni, elfogadtatni egymással úgy, hogy a munkaadónak is van egy szempontja, amit én tiszteletben tartok, és van egy civil szervezetnek is szempontja, aminek én vagyok az elnöke. Az ötletadója, mondhatom: a motorja. (…) És ezek a feloldhatatlan helyzetek, ha nem is gyakran, de néha-néha előkerültek.”

Kárász nem tért ki konkrétumokra, hogy pontosan mely helyzetek voltak ezek, de akár ezek közül is kikerülhettek ilyenek:

tavasszal abból lett hír, hogy egy fideszes vezetésű önkormányzat bízta meg az ATV-s műsorvezető alapítványát egy több száz milliós munkával,

idén a 444.hu írta meg, hogy Kárász együtt pózolt a Megafon rendezvényén a kormányoldal ismert propagandistáival,

az is emlékezetes, hogy Kárász pár éve úgy kezdte el védeni az ATV műsorában a kormány egészségpolitikáját, hogy épp akkoriban kapott alapítványa milliókat az Emmitől.

Kerestük ma Kárász Róbertet, hogy megtudjuk, valóban a közmédiához igazol, de nem reagált. Kerestük az MTVA-t, de a közmédia sem válaszolt érdeklődésünkre.

A Media1-nek nyilatkozó névtelenséget kérő forrás megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy az ATV néhány hete távozó műsorvezetője egészen pontosan kreatívigazgatói feladatkört kapott, méghozzá 2022. december 1-jétől. Kárász Róbertet telefonon elérte a Telex, amely végül SMS-t írt, majd miután ez megtörtént, Kárász azt válaszolta, hogy köszöni a megkeresést, nem nyilatkozik.

Kárász Róbert egyébként a kilencvenes években volt a Magyar Rádió és a Magyar Televízió szerkesztő-műsorvezetője, majd az RTL Klub riportere, 2008-tól pedig a TV2 Mokka műsorvezetője lett. Az ATV-hez 2017-ben igazolt, és egészen november közepéig a reggeli műsor egyik arca volt.

Többször írtunk Kárász zavaros alapítványi ügyeiről is. Kárász idén jogerősen pert vesztett a 24.hu munkatársával szemben, aki azt írta meg korábban, hogy pénzt tolt saját cégébe jótékonysági projektjén keresztül Kárász.