Pert nyert a PDSZ, vége lehet a tanári ingyenmunkának

Nagy Erzsébet szerint az állam elképesztő pénzektől fosztotta meg a tanárokat az elmúlt években.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Facebook-oldalán óriási sikerként értékelte, precedensértékűnek nevezte az ítéletet, amely véget vet a rendszerszintű ingyenmunkának. A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet a Ne dolgozz ingyen! oldalán emlékeztet rá, a portált eredetileg éppen azért indították, hogy az állam fizesse ki a pedagógusok összes túlmunkáját, most pedig, a Fővárosi Ítélőtábla döntése után

vége az automatikus helyettesítgetésnek, ingyen túlóráknak, grátisz osztálykirándulásoknak.

A jogerős ítélet után megszűnhet a visszaélések nagyobb része a túlórákkal a közoktatásban. Nagy Erzsébet hosszan ismerteti a jogszabályi hátteret, amelynek lényege, hogy a pedagógusnak elrendelhető munkavégzés – így az eseti helyettesítés – esetében is be kell tartani a Munka törvénykönyvének munkaidő-beosztásra, illetve munkaidő-nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit. Ez azt jelenti, hogy a munkaidő-beosztást legalább egy héttel előre kell közölni, azt az elrendelt munkavégzés előtt legfeljebb négy nappal lehet módosítani. Ha ezt a szabályt – a Mt. 97. § (5) bekezdését – a munkáltató nem tartja be, a munkavégzés munkaidő-beosztástól eltérő munkaidőnek, azaz az Mt. 107. § a) pontja alapján rendkívüli munkaidőnek minősül. A pedagógusok esetében is rendkívüli munkaidőnek számít a rendes munkaidőt, így pl. a napi 8 órát meghaladó munkavégzés, amit szintén ki kell fizetni.

Munkanapokon a rendkívüli munkaidő idejére járó illetmény fölött az óradíj 50%-ának megfelelő bérpótlék jár. Ha a többletmunkavégzés pihenőnapra – szombatra – esik, akkor a munkavégzésre számított időarányos többletilletmény fölött 100%-os bérpótlék fizetendő. Ha a munkáltató szabadnapot biztosít, akkor a bérpótlékok fele jár, de a szabadnap ez esetben nem életszerű. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az eddig ki nem fizetetett, a munkavégzés előtt négy napon belül elrendelt ingyenmunkáért óránként 150%-os, szombaton 200%-os többletdíjazás jár, amelyre az igényt 3 évre visszamenőleg lehet érvényesíteni.

A jogerős ítélet kimondta, hogy a Pedagógiai Programban rögzített iskolán kívüli programok – pl. tanulmányi kirándulás – esetében az adott teljes nap vonatkozásában jár a pedagógus részére a végrehajtási rendelet 33. §-a szerinti átalánydíjazás. Nagy Erzsébet szerint az állam elképesztő pénzektől fosztotta meg a tanárokat, jogellenesen, de az ítélet csak a felperesekre vonatkozik, ezért arra buzdítja a pedagógusokat, az ítéletet hivatkozási alapul használva pereljenek a jogtalanul ki nem fizetett pénzért, három évre visszamenőleg gyűjtsék össze a helyettesítésekről, többletmunkák elrendeléséről szóló bizonyítékokat, mostantól pedig készítsenek képernyőmentést az e-naplóban minden naplózott helyettesítésről és minden Krétába beírt munkavégzésről.