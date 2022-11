Véresre verte a barátnőjét egy feltételesen szabadult férfi az Ausztriából Sopronba tartó vonaton

A harmincas éveiben járó férfit korábban különös visszaesőként ítélték szabadságvesztésre, melyből idén nyáron szabadult feltételesen. A Soproni Járási Ügyészség letartóztatást indítványozott a férfival szemben, mert másfél héttel ezelőtt bántalmazta a barátnőjét, és lopott.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi Ausztriában kirándult a párjával, ahol alkoholt is fogyasztottak. A Sopronba tartó vonaton a férfi verni kezdte a barátnőjét annak érdekében, hogy a nő szerezzen pénzt: ellenkező esetben agyonveri őt is és a családját is.

Sopronba érve a férfi ököllel verte tovább a barátnőjét, akinek ekkor már a szája is vérzett. Egy járókelő látta az esetet, és értesítette a rendőröket, de a férfit ez sem tántorította el attól, hogy újra megüsse és egy tapétavágó késsel megvágja a barátnője arcát.

A férfi Sopronban haladva többször is megütötte a nőt, aki végül bemenekült egy üzletbe és ott segítséget kért. A férfi ekkor még egy darabig kiabált az utcán, majd elmenekült a rendőrök elől. A férfi másnap a soproni piacon felkapott egy pénzkazettát és megpróbált vele elfutni, de a helyszínen tartózkodók elkapták. Így a 169 ezres lopási kár megtérült. A terhelt elismerte a cselekmények elkövetését. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és egy hónapra letartóztatta a férfit.