Putyin csicskái, tüntetés, harc a háború ellen – így reagált az ellenzék a lengyelországi eseményekre

Karácsony Gergely már kedd este támogatását fejezte ki Lengyelország felé, miután eddig tisztázatlan körülmények között rakéta csapódott be az ukrán-lengyel határ mentén fekvő lengyelországi faluba, Przewodówba, aminek következtében ketten is életüket vesztették.

A főpolgármester rövid, de lényegretörő üzenetet közölt a Facebookon a történtek után, csak annyit írt, „Lengyel, magyar, két jó barát!”.

Nem sokkal később aztán az ellenzék több szereplője is reagált a fejleményekre. A Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc éppen Kijevből jelentkezett be. Mint arról beszámoltunk, a párt delegációja Ukrajnába látogatott a napokban, kedden az ukrán Ombudsmannal is találkoztak, és megvitatták többek között a nyelvtörvény és a turulszobor ügyét is. Gelencsér az esti bejelentkezésében azt írta, bár az oroszok lövik a fővárost, ők maguk biztonságban vannak. A pártelnök együttérzését fejezte ki a lengyel nép felé a rakétatámadás miatt.

Az MSZP a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, melyben azt írják, megrendüléssel fogadták, hogy a lengyelországi faluba becsapódó rakéta miatt két lengyel állampolgár életét vesztette. Részvétüket fejezték ki az áldozatok családtagjainak és a lengyel népnek, valamint kijelentették, hogy küzdeni kell a békéért,

harcolni kell a háború ellen.

Mindeközben a Párbeszéd szerda délutánra szolidaritási akciót szervez a budapesti Lengyel Nagykövetség elé. Az esemény leírásában úgy fogalmaznak, hogy „a terrorista orosz hadigépezet minden eddiginél jelentősebb légitámadást indított Ukrajna ellen, ennek nyomán Lengyelországot is halálos áldozatokat érő csapás érte. Elég volt a háborús bűnös Vlagyimir Putyin agressziójából, amely most már Európa egészét veszélyezteti!”.

A párt arra kér mindenkit, aki kiáll a béke mellett és elítéli az orosz agressziót, hogy menjen a Lengyel Nagykövetséghez szerda délután. Még nem tudni, kik szólalnak fel az eseményen, de a Párbeszéd azt ígérte, hamarosan ezt is bejelentik.

A Jobbik képviseletében Gyöngyösi Márton tett közzé bejegyzést szintén a Facebookon. A párt elnöke a részvétnyilvánításon túl azt írta, követelik Orbán Viktortól, hogy ítélje el az orosz agressziót.

„Vége a mismásolásnak, ideje színt vallani! Ha a Fidesz nem nevezi nevén a támadókat, csak azt bizonyítja, hogy egytől egyig Putyin hazaáruló csicskásai, utolsó csatlósai.”

Mi, magyarok 1956-ban átéltük, mit jelent egy orosz támadás. Tegyük egyértelművé, hogy nem kérünk Moszkva barbár rendszeréből! A mi helyünk Európában van!

– olvasható a bejegyzésben.

Márki–Zay Péter a nyugalom fontosságát hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy a világ vezetői tudják, mit csinálnak. Ő is részvétéről és támogatásáról biztosította Lengyelországot, kijelentette továbbá, hogy a békénél nincs fontosabb.