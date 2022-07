Velencei szkinhedfesztivált vizsgál a rendőrség, náci indulóktól volt hangos a település

Július 1-jén és 2-án zenei fesztivált tartottak Velence-Ófaluban, a Drótszamár Kemping területén. A kétnapos rendezvény komoly felháborodást okozott, több helyi lakos és nyaraló is bejelentést tett az önkormányzatnál. A Rockstrand ugyanis valójában egy szkinhedfesztivál volt, melyen olyan sokatmondó nevű zenekarok léptek fel, mint a Fehér Törvény, a Tar Had és a Kitörés – a náci szövegeket pedig még több kilométerre a fesztivál területétől is hallani lehetett.

Az önkormányzat a Facebookon tett közzé rövid tájékoztatást a fesztivállal kapcsolatban. Azt írták:

Az elmúlt hétvégén lezajlott zenei fesztiválon elfogadhatatlan, gyűlöletkeltő, közösség ellen uszító szövegek hangzottak el, amelyek Velence számos, a fesztivál helyszínétől akár több kilométerre elhelyezkedő pontján világosan hallhatók voltak. Ezeket a megnyilvánulásokat Velence Város Önkormányzata a leghatározottabban elítéli és elutasítja. Saját kezelésében lévő területen bármely szervezőnek jogában áll törvénybe nem ütköző rendezvényt tartani Velencén. Az azonban jogos felháborodást kelt, ha rasszista, náci szövegeket lehet hallani városunkban. Hazánkban a gyűlöletbeszédet mint nagy nyilvánosság ellen elkövetett közösség elleni uszítást a Büntető törvénykönyv bünteti.

Megjegyzik, a fesztivál szervezői még tavasszal kértek az egész nyári szezonra zajhatárérték-megállapítást az önkormányzattól, „azonban rendezvénytartási engedélyt nem igényeltek, a kérelemhez a szervezők programot nem csatoltak”.

A polgármestert kerestük a rendezvénnyel kapcsolatban, de Gerhard Ákos nem akart nyilatkozni. Az önkormányzat Facebook-oldalán egyébként elszabadultak az indulatok. Néhány hozzászólásra az önkormányzat is reagált, az egyikben azt írták, hogy:

NEM a szórakozásról és NEM a zenéről vagy a magyar zenéről szólt a közlemény, HANEM arról, hogy elfogadhatatlan, hogy náci indulók szóljanak egész Velencén jól hallhatóan, és egyes népcsoportokra vonatkozó gyűlölködő kijelentések hangozzanak el.

Kerestük a Drótszamár Kempinget is. A megadott telefonszámot egy férfi vette fel, aki nem mutatkozott be, és nem is szeretett volna nyilatkozni.

A Fejér megyei rendőrség kérdésünkre azt írta, hogy egy bejelentés alapján vizsgálják az eset körülményeit.